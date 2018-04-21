به گزارش خبرنگار مهر، سایپا، ذوب آهن و استقلال سه تیمی هستند که در کورس کسب عنوان نایب قهرمانی در لیگ برتر قرار داشته و دوست ندارند هیچ شانسی را برای این منظور در دو هفته پایانی این مسابقات از دست بدهند. اما باید گفت اگر این سه تیم در حال حاضر از شانس خوبی برای قرار گرفتن در رده دوم جدول در پایان لیگ برخوردار هستند، صرفا به دلیل نتایج خوب آنها در نیم فصل دوم است.

در پایان نیم فصل اول هیچ کدام از این سه تیم در بین ۳ تیم بالای جدول حضور نداشتند. بهترین نتایج را در بین این سه تیم سایپا به دست آورده بود که با ۲۳ امتیاز در رده ششم جدول جای گرفته بود. پس از آن استقلال با ۲۰ امتیاز در رده هشتم بود و ضعیف ترین نتایج را نیز ذوب آهن داشت که با ۱۹ امتیاز در رده دهم جدول قرار گرفته بود. اما حالا این سه تیم با ۵۰، ۴۹ و ۴۸ امتیاز مکانهای دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.

ذوب آهن که نیم فصل نخست را با ایستادن در رده دهم جدول به اتمام رسانده بود، یک نیم فصل دوم رویایی را پشت سر گذاشت. قلعه نویی از مجموع ۱۳ بازی در نیم فصل دوم با تیمش، ۹ بار پیروز شد، ۳ بار متوقف شد و تنها یک بار تن به شکست داد تا با مجموع ۳۰ امتیاز از ۱۳ بازی معدل ۲/۳ امتیاز به ازای هر بازی را گرفته و به لطف این امتیازات خوبی که گرفت توانست تا پایان هفته بیست و هشتم عنوان بهترین تیم نیم فصل دوم را از آن خود کند.

استقلال هم با شفر عملکرد قابل قبولی داشت و در مجموع بعد از ذوب آهن دومین تیم خوب در نیم فصل دوم شد. آبی پوشان در نیم فصل دوم ۸ بار پیروز شدند، ۴ بار مساوی کردند و یکبار هم شکست خوردند تا با ۲۸ امتیاز و ۲ امتیاز کمتر از ذوب آهن دومین تیم برتر نیم فصل دوم شوند.

سایپا بعد از ذوب آهن و استقلال سومین تیم خوب در نیم فصل دوم است. نارنجی پوشان با ۸ پیروزی، ۳ مساوی و ۲ شکست توانسته اند در نیم فصل دوم ۲۷ امتیاز کسب کرده و بعد از ذوب آهن و استقلال و بالاتر از پرسپولیس سومین عملکرد خوب در نیم فصل دوم را داشته باشند.

بهترین خط حمله در نیم فصل دوم به استقلال با ۲۸ گل زده اختصاص می یابد و بهترین خط دفاعی نیز به طور مشترک به استقلال و پرسپولیس با ۷ گل خورده تعلق می گیرد. بهترین تفاضل گل را هم استقلال تهران دارد. آبی پوشان فاصله بین گل های زده و خورده ۲۱ است و از این نظر دارای بهترین عملکرد هستند.