۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۴۴

رئیس اداره امور عشایر استان قزوین:

تسهیلات سرمایه در گردش پرواربندی به عشایر قزوین پرداخت می شود

قزوین- رئیس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: تسهیلات سرمایه در گردش پرواربندی بره به عشایر استان پرداخت می شود .

بهزاد غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تسهیلات در راستای تکمیل زنجیره تولیدگوشت قرمز  به مبلغ ۱۵ میلیاردریال برای مناطق عشایری استان در نظرگرفته شده است.

به گفته ی وی؛ این تسهیلات با نرخ سود (۱۰درصد)   و بازپرداخت یکساله به  عشایر استان  پرداخت می شود.

رئیس اداره امور عشایر استان قزوین هدف از اجرای این طرح را؛ حفاظت و حراست از مراتع، افزایش تولید گوشت قرمز، ایجاد اشتغال و تولید پایدار در جامعه عشایری ذکر کرد.

غیاثوند خاطر نشان کرد : بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، در استان قزوین بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ خانواده عشایری سکونت دارند که اغلب به دامپروری مشغول هستند.

به گفته ی وی؛ در حال حاضر بیش از ۲۷۰ هزار رأس دام سبک توسط عشایر استان بصورت پرواری و داشتی نگهداری می شود.

این مقام مسئول از عشایر استان که متقاضی دریافت این تسهیلات هستند خواست؛ با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و مراکز جهادکشاورزی اقدام به ثبت نام؛ تا از این تسهیلات بهره مند شوند.

