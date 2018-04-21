جزییات سرقت ۵ دستگاه خودپرداز/کاهش ۱۶ درصدی جرایم خشن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی در تشریح دستگیری باند چهار نفره سرقت خودرو و دستگاه های خودپرداز گفت: ما برای ایجاد امنیت پایدار نیازمند کمک مردم هستیم و اگر کمک آنها نباشد امنیت پایدار ایجاد نمی شود لذا ما تقاضای کمک و همراهی مردم را داریم.

یاراحمدی اضافه کرد: ما در تعطیلات نوروزی در زمینه برخورد با جرایم خشن ۱۶ درصد کاهش بروز این جرایم را داشتیم و در زمینه دستگیری نیز شاهد افزایش ۲۴ درصدی بودیم. ضمن اینکه پلیس آگاهی در سال جاری برخورد با جرایم خشن را جزو اولویت های اصلی خود قرار داده است.

وی با اشاره به سرقت از دستگاه های خودپرداز که این روزها در اخبار به صورت گسترده به آن پرداخته می شود، گفت: با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی سارقان به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و همکاران ما در اداره هفدهم پس از انجام کارهای اطلاعاتی باند ۴ نفره ای را شناسایی کردند و در مدت ۲۴ ساعت با تلاش همکاران همه اعضای این باند دستگیر شدند.

سرپرست پلیس آگاهی تهران گفت: این چهار نفر در همان تحقیقات اولیه به سرقت پنج دستگاه خودپرداز در تهران اعتراف کردند البته مواردی را هم در کرج داشتیم که هنوز در دست بررسی است.

سرهنگ یاراحمدی اضافه کرد: در زمان دستگیری ماسک، دستکش، بخشی از وجوه سرقتی و سه دستگاه خودروی مسروقه کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به شگرد این سارقان گفت: این سارقان اول محل را شناسایی می کردند و با دو خودرو مدل بالا و خودروی حمل بار به محل می آمدند، دستگاه را سرقت می کردند و با خود به جای خلوتی می بردند.

سرهنگ یاراحمدی گفت: این چهار نفر همه در زمینه سرقت دارای سابقه هستند و برای مرخصی به بیرون از زندان آمده بودند.

وی با اشاره به بهای هر دستگاه خودپرداز نیز گفت: قیمت هر دستگاه خودپرداز ۱۵۰ میلیون تومان است اما آنها تا سقف ۶۰ میلیون بیمه می شوند لذا بانک ها باید در زمینه ایمنی آنها بیشتر تلاش کنند که البته این موضوع به آنها ابلاغ شده است.

سرپرست پلیس آگاهی تهران ادامه داد: در هر دستگاه به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ میلیون پول بوده است که این پول ها توسط سارقان به سرقت رفته است.

وی تاکید کرد: مقرر شد همه کلانتری ها در حوزه استحفاظی خود تذکرات لازم را به بانک ها و فروشگاه های بزرگی که از این دستگاه ها استفاده می کنند، بدهند.

وی در آخر گفت: نخستین سرقت مربوط به اسفند پارسال و آخرین آن ۲۶ فروردین بود. این سارقان چهار روز پس از آخرین سرقت با کار اطلاعاتی خوب همکاران ما دستگیر شدند. ضمن اینکه تاکنون سه دستگاه خودپرداز از پنج دستگاه کشف شده است.