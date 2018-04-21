به گزارش خبرنگار مهر، احسان گوهری راد، ظهر شنبه در حاشیه مراسم پویش همگانی سلامت برای همه، در همهجا، در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: ترویج خود مراقبتی یکی از اصلیترین مسائل در حوزه سلامت برای دانش آموزان است که در همین راستا برنامههایی خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه سعی داریم با برگزاری برنامههای آموزشی در سطح مدارس استان آسیبهای اجتماعی را در بین دانش آموزان کاهش و توانمندی آنها را افزایش دهیم، افزود: امید است با کمک دیگر نهادها بتوانیم مدارس سالم و دانشآموزانی تندرست در جامعه داشته باشیم.
مدیرکل آموزشوپرورش گلستان در خصوص مشکلات راستقامتی و کوتاهی قد دانشآموزان، گفت: در همین راستا مراکز تخصصی آموزشهایی را در دستور کار خود قرار دادهاند تا بتوانند در جهت رفع این مشکل برای دانش آموزان مفید واقع شوند.
ویتصریح کرد: اکنون میزان پوشش سلامت دهان و دندان در بین دانشآموزان گلستانی از ۱۵۴ هزار نفر به ۱۶۰ هزار نفر افزایش داده شد.
گوهری راد اظهار کرد: این موضوع با اولویت مدارس ابتدایی بهویژه پایههای اول در نظر گرفته شد.
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