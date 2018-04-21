چهارمین جشنواره بین المللی غذای اکو در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، یحیی رحمتی،اظهار کرد: زنجان از ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت ماه سالجاری میزبان ۱۳ کشور در چهارمین جشنواره بین المللی غذای اکو جاده ابریشم خواهد بود.

وی ادامه داد: البته در زمان باقی مانده تا جشنواره امکان افزایش تعداد کشورهای شرکت کننده وجود دارد.

رحمتی در خصوص کشورهای شرکت کننده افزود: آذربایجان، لبنان، سوریه، عراق، فلسطین، چین، افغانستان، تاجیکستان، بحرین، ترکیه و بلغارستان برای شرکت در این دوره از جشنواره بین المللی غذای اکو-جاده ابریشم اعلام آمادگی کرده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان در خصوص هدف از برگزاری این جشنواره عنوان کرد: غذا بعنوان یک جاذبه گردشگری ذائقه گردشگران را به مردم محلی نزدیک می کند .

رحمتی همچنین غذا ریشه در تمدن و باورهای مردم هر منطقه ای دارد و در واقع به نوعی احیا سنت های دیرین در حوزه های مختلف است به ویژه در حوزه جاده ابریشم که امیدواریم بتوانیم این سنت ها را احیا کنیم.

وی در خصوص برنامه های چهارمین دوره جشنواره بین المللی غذای اکو-جاده ابریشم بیان کرد: غذا محوریت جشنواره است و در کنار آن نمایشگاه صنایع دستی متشکل از ۳۰ غرفه با حضور صنعتگران از اقصی نقاط کشور برپا خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان افزود: بحث معرفی و فروش صنایع دستی مرتبط با غذا بعنوان اصیل ترین کالای ایرانی یکی از برنامه های جنبی این جشنواره است.

رحمتی گفت: نخستین جشنواره غذاهای کشورهای اکو – جاده ابریشم در سال ۱۳۹۳ همراه با دهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان برگزار شد.