بیمه کار فرمایی ۵۸۲ مددجوی بهزیستی زنجان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بهزیستی استان زنجان، نعمت ملکی با اشاره به تشویق کارفرمایان با اختصاص بیمه کارفرمایی جهت جذب و ایجاد اشتغال مددجویان، افزود: آماده سازی شغلی فرایندی است که طی آن افراد جامعه هدف سازمان متناسب با تواناییها، علایق، ظرفیتها و با در نظر داشتن منابع موجود، آموزشهای مختلف اعم از فنی و حرفهای، مهارتهای کسب و کار، مهارتهای زندگی را دریافت و جهت استفاده از فرصتهای شغلی بکار میبندند.
وی ادامه داد: طرحهای معرفی شده به بانکهای عامل بایستی از توجیه اقتصادی و فنی لازم برخوردار باشند و مددجویان با مراجعه به بانکهای عامل و ارائه ضامن معتبر نسبت به دریافت تسهیلات و بیمه کارفرمایی مراحل آماده سازی شغلی را طی کند.
ملکی شرایط برخورداری از بیمه سهم خویش فرمایی را درج مشخصات جامعه هدف در بانک اطلاعات مددجویان، آماده سازی شغلی جامعه هدف با رعایت قوانین، تائید شغل ایجاد شده برای جامعه هدف توسط کارآفرینان عنوان کرد و افزود: مدت پرداخت بیمه سهم خویش فرمائی حداکثر ۵ سال است.
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی استان زنجان یادآور شد: اعتبارات یادشده پس از ابلاغ بانک مرکزی و سازمان بهزیستی کشور به بانکهای عامل اعلام و در صورت تخصیص اعتبار از سوی بانکهای عامل نسبت به معرفی معلولین و مددجویان اقدام میگردد.
ملکی با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغال بهصورت قرضالحسنه با کارمزد ۴ درصد و اقساط چهار ماهه توسط بانکهای عامل افزود: سال گذشته اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد ریال به مددجویان بهزیستی از سوی بانکهای عامل اختصاص یافت.
وی گفت: منابع ۳۶ گانه اشتغال تحققیافته از قبیل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه بانکی، سرمایه کار، مشوقهای بیمهای، الگوی استاد و شاگردی، الگوی همیار زنان و مشاغل خانگی انجامگرفته است.
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی استان زنجان افزود: بهزیستی در ارتباط با صدور مجوز مراکز غیردولتی، پرداخت بیمه سهم کارفرمایی، خویش فرمایی و ارتقا معلولین، معرفی به شرکتها و بخشهای خصوصی، پرداخت تسهیلات و سرمایه کار بلاعوض در جهت توانمندسازی مددجویان را انجام میدهد.
ملکی گفت: یکی از شیوهها و راههای حفظ و پایداری اشتغال ایجادشده ارائه بستههای کمکی و تشویقی بوده که در این زمینه بهزیستی با تأمین بخش عمدهای از سهم بیمه (خویشفرمایی و کارفرمایی) و با پرداخت هزینه جبران کارایی اقدامات قابلتوجهی را ارائه کرده است.
