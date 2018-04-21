اسامی بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی بازیکنان اعزامی به رقابتهای قهرمانی فوتسال بانوان را به شرح زیر اعلام کرد:

نسیمه غلامی- فرشته کریمی- فرزانه توسلی-آرزو صدقیانی زاده از تهران

فاطمه پاپی- طاهره مهدی پور-فرشته خسروی از خوزستان

نسترن مقیمی از مازندران

سارا شیربیگی از کرمانشاه

لیلا خدابنده لو از البرز

فهیمه زارعی از هزمزگان

فاطمه اعتدادی از قزوین

فاطمه ارژنگی از خراسان رضوی

مهسا کمالی از زنجان

بازیکنان باید روز سوم اردیبهشت ماه خود را به کادر فنی معرفی کنند تا پس از انجام تمرینات زیر نظر شهرزاد مظفر و جدیدی زاده، به تایلند اعزام شوند تا درمرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف ترکمنستان و ازبکستان بروند.

پانزده تیم شرکت کننده در سه گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی در مسابقات حضور دارند که از هر گروه دو تیم برتر راهی مرحله یک چهارم نهایی خواهند شد.

گروه بندی کامل مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: تایلند، هنگ کنگ، اندونزی و ماکائو

گروه B: مالزی، ویتنام، چین تایپه و بنگلادش

گروه C: ژاپن، چین، بحرین و لبنان

گروه D : ایران، ازبکستان و ترکمنستان