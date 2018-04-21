روحانی فرا رسیدن روز ملی و سالگرد استقلال سوریه را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در پیامی به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی و سالگرد استقلال این کشور تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در مبارزات و مقابله با تروریسم کنار ملت سوریه بوده، آمادگی دارد تا در امر بازسازی سوریه نیز با تمامی امکانات در کنار شما باشد.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای بشار اسد

رئیس جمهور عربی سوریه

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

فرا رسیدن هفدهم آوریل روز ملی و سالگرد استقلال جمهوری عربی سوریه را به جناب عالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.

ملت فداکار سوریه همانطوری که در گذشته برای به دست آوردن استقلال و طرد استعمارگران از کشورشان مجاهدت و جان نثاری کردند، امروزه نیز برای خنثی کردن توطئه های دشمنان و نجات کشورشان از شر تروریسم، مبارزه خستگی ناپذیری داشته و هر روز پیروزی جدیدی به دست می آورند.

جمهوری اسلامی ایران نیز در این مبارزه در کنار دولت و ملت سوریه بوده و تا دفع نیروهای شر و بازگرداندن امنیت و ثبات به سراسر جمهوری عربی سوریه به مساعدت های خود ادامه خواهد داد.

امید است به زودی شاهد دستیابی به پیروزی نهایی باشیم. دولت جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در مبارزات و مقابله با تروریسم کنار ملت سوریه بوده، آمادگی دارد تا در امر بازسازی سوریه نیز با تمامی امکانات در کنار شما باشد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و سربلندی و پیروزی مردم جمهوری عربی سوریه را مسالت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران