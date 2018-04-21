ابراز تاسف مسکو از عدم صدور ویزای آمریکا برای هنرمندان روس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه ای اعلام کرد که مسکو از عدم صدور ویزای آمریکا برای هنرمندان بالشوی تئاتر روسیه، اظهار تاسف می کند.

وزارت امور خارجه روسیه گفت: چنین مواردی حتی در دوره جنگ سرد نیز مشاهده نمی شده است. هنر همواره در شناخت و درک بهتر از یکدیگر ، آب کردن یخ بی اعتمادی و کاهش تشنج در روابط بین دولت ها کمک می کند.

این وزارت خانه افزود: بالشوی تئاتر روسیه در سراسر جهان به عنوان یک برند و نشانه روسیه شناخته شده است. و کنسرت های گروه های هنری روسی در آمریکا همواره با استقبال گرم مردم آمریکا روبرو شده است.

وزارت امور خارجه روسیه معتقد است که در حال حاضر قدرت های تاثیرگذار در آمریکا که به فکر وارد کردن فشار هرچه بیشتر بر روسیه هستند، در این راستا از استفاده از هیچ اقدامی ترسی ندارند.

گفتنی است که ویزای آمریکا برای دو نفر از اعضای باشوی تئاتر مسکو صادر نشده است.