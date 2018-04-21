امام جمعه و مسئولان شهرستان دیر به دیدار جانبازان رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی امام جمعه بندر دیر بعد از ظهر شنبه در سالروز ولادت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت اباالفضل‌العباس علیه‌السلام و روز جانباز با حضور در منزل تعدادی از جانبازان شهرستان دیر اظهار داشت: امروز ائمه جمعه سراسر کشور به نمایندگی از مقام معظم رهبری به دیدار جانبازان می روند تا از رشادت های آنان تجلیل کنند.

وی تصریح کرد: جانبازان منش حضرت عباس(ع) را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و همچون قمر بنی هاشم تا پای جان حامی ولایت باشند همان طور که در هشت سال دفاع مقدس ثابت کردند.

حسینی با اشاره به مقام بالای جانبازان در پیشگاه خداوند، افزود: معنویات و روحیات انقلابی دوران دفاع مقدس امروز نیز باید در جانبازان ما حفظ شود و آن را با چیزی عوض با ضایع نکنند.

امام جمعه دیر گفت: جانبازان در میدان دفاع از دین ، ارزش ها و ولایت پرچمدار هستند و در این مسیر قدم بر می دارند.

وی تأکید کرد: خانواده های این عزیزان هم در دوران دفاع مقدس و هم امروز نقش مهمی در اجر و پاداش جانبازان دارند.