۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۵۷

بیانیه جامعه روحانیت مبارز؛

تصمیم دولت در کنترل بازار ارز هرچند با تأخیر ولی بجا و صحیح است

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت مبارز در خصوص خریدکالای ایرانی، حرکت ماندگار ملت ایران، انسجام ملی، حمایت از تصمیم دولت در مدیریت بازار ارز و کاهش مصرف آب بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه جامعه روحانیت مبارز به این شرح است:

فرا رسیدن ماه شعبان ماه رحمت و برکت، ماه بخشش و عطا، ماه مناجات و دعا، ماه صلح و صفا، ماه رستگاری و نجات، ماه خدا و رسول خدا بر بندگان، مؤمنان و شیفتگان حضرت حق جل و علی مبارک باد.

اعیاد بزرگ این ایام، ولادت با سعادت حضرت ابا عبدالله الحسین و فرزندش حضرت زین العابدین و برادر گرامی اش ابوالفضل العباس علیهم السلام و همچنین پیشاپیش میلاد مولی الموالی و مصلح کل، امام عصر حجه بن الحسن المهدی سلام الله علیه را شاد باش می گوئیم.

ملت بزرگ ایران با فرهنگ عاشورائی و حماسه و ایثار حسینی و خلوص و بندگی و عرفان سجادی و وفا و صفای عباسی و صبر و مقاومت و اصلاح گری و نجات بخشی مهدوی تاریخ معاصر را بنام خود رقم زده است.

آنچه در مصاف سخت حق و باطل و جدال های نفس گیر و مردافکن دفاع از ارزش های انسانی و درستی می پردازیم، بهای سنگین حاکمیت حق و مبارزه با فساد و تباهی، تجاوز به حقوق مظلومان و ایستادگی در برابر نظام طاغوتی و اهریمنی مستکبرین جهان خوار است. والبته این مبارزه مبارک و میوه شیرین آن عزت و شرف و آزادگی و جاودانگی است که گوارای ملت ایران باد.

جامعه روحانیت مبارز همراه و همگام با شما برای استحکام و استواری در این مسیر حیات بخش و عزت آفرین به علل تحقق آن منجمله امور زیرین تأکید می کند:

ایمان و باور به درستی مسیر و هدف های انتخاب شده و آرمان ها و شعارهائی که فریاد کشیده ایم و همه با همه ی توان از آن پاسداری کرده ایم.

وحدت و انسجام همه طبقات، گروهها، اقشار، قومیت ها و مذاهب و همدلی و یک صدائی که رمز اقتدار و توان ملی است.

عزم و جدیت و تلاش همه جانبه و همکاری و پشتیبانی همگانی که بدون تردید بزرگراه عزت و پیروزی است.

خودشناسی، خودباوری، خوداتکائی، خودیاوری و خودسالاری، پنجگانه ی رستگاری ملی است. شالوده ی این بنای مستحکم در مردم سالاری دینی بنیان نهاده شده است و باید با دقت و صلابت به این مسیر ادامه دهیم.

شعار ملی سال یعنی خرید کالای ایرانی رمز عبوربرای رسیدن به  اقتدارملی است. همه بکوشیم تا با دانش، فناوری، ذوق، هنر، مراقبت و نظارت هم و با حمیت و احساس ملی ودینی، تولیدکننده ومصرف کننده ی کالای بومی باشیم.

تصمیم دولت در کنترل بازار ارز در این شرایط سخت و کینه توزانه ی تهدید و تحریم، هرچند با تأخیر ولی بجا و صحیح است. همه کمک کنیم تا پول ملی ارزش خود را حفظ نموده و با تقاضای کمتر ارز عرصه را برای بدخواهان و طمع ورزان محدودکنیم. دولت محترم باید با برنامه ریزی، هماهنگی، جدیت و مراقبت دائم نسبت به ثبات بازار ارز و نظارت بر مصارف آن و جلوگیری از استفاده های غیرضرور بیافزاید.

آب برای سرزمین خشک و نیمه خشک ایران از گذشته تاریخ تاکنون اهمیت فراوانی داشته است. کاهش نزولات، افت شدید منابع زیرزمینی و مصرف بی رویه و نامتعادل آب زنگ خطری بزرگ برای حیات و آینده ایران است. فرهنگ استفاده درست از آب باید به یک نهضت قوی و فراگیر تبدیل شود. از همه شهروندان و بخصوص کشاورزان عزیز می خواهیم با آگاهی و هوشیاری پیش قدم شویم و از اکنون حداقل ۱۰ درصد از مصرف خود بکاهیم، تا با راهنمائی صاحب نظران و متخصصان امر به یک الگوی کامل و صحیح دست یابیم.

جامعه روحانیت مبارز در این ماه عزیز از خداوند بزرگ برای ملت عزیز ایران کامیابی، رفاه، عزت و سلامتی و تعالی معنوی طلب می کند.

و برای توفیق بیشتر مسؤولین و دست اندرکاران برای خدمت مفید و مؤثر به مردم عزیز و برای نجات و رهائی امت اسلامی از ستم و ظلم استکبار و صهیونیسم جهانی دعا می کنیم.

خداوند متعال مقام معظم رهبری را در پناه لطف و عنایت خود محفوظ دارد و ظهور منجی و مولایمان حضرت بقیه الله الاعظم را هرچه زودتر نزدیک بفرماید.

