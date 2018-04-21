به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهاراتی اعلام کرد: از موارد متعدد تحریف‌ حقایق و واقعیت ها در زمینه آنچه در شهر دوما (در سوریه) روی داده است، خشمگین هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه تصریح کرد: چنین سخنانی را می‌توان در بیانیه‌ های مقامات غربی به وفور مشاهده کرد.

«ماریا زاخاروا» در واکنش به کارشکنی در برابر تحقیقات سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی (OPCW) در این منطقه از سوریه نیز افزود: چنین تأخیرهایی جدا از هر انگیزه‌ ممکن، از دیدگاه ما غیرقابل قبول است؛ چرا که امنیت نیروهای این سازمان، هم از جانب طرف سوریه‌ و هم به وسیله نظامیان روسی که در سوریه حضور دارند، تضمین شده است.

لازم به ذکر است که آمریکا، انگلیس و فرانسه بامداد شنبه هفته گذشته (۲۵ فروردین ماه) یعنی درست یک هفته پس از طرح اتهام واهی حمله شیمیائی به شهر دوما در هفتم ماه مارس سال جاری میلادی واقع در غوطه شرقی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه مواضع دولت سوریه را هدف حمله موشکی قرار دادند.

گفتنی است که این کشورها تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر دخالت دولت دمشق در این حمله ارائه نداده‌اند.