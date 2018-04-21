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۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۲۰

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی:

لازمه ارتقای سطح سلامت جامعه پیاده سازی سند امنیت غذایی است

لازمه ارتقای سطح سلامت جامعه پیاده سازی سند امنیت غذایی است

تفرش- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: لازمه ارتقای سطح سلامت جامعه اجرای سند امنیت غذایی است و انتظار می رود در استان مرکزی فرآیند تدوین این سند هر چه سریعتر به پایان برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی روز شنبه در جلسه مجمع سلامت شهرستان تفرش اظهار داشت: تدوین و پیاده سازی سند امنیت غذایی سهم به سزایی در نهادینه سازی الگوی صحیح تغذیه و به دنبال آن کاهش بروز بیماری های غیرواگیر دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: در این راستا لازم است که سند امنیت غذایی استان مرکزی در کوتاه ترین زمان توسط دستگاه های ذیربط تهیه و تدوین شود تا اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.

حقیقی با اشاره به اینکه ۹۰ دستگاه در این رابطه وظایفی را برعهده دارند، بیان کرد: با تدوین این سند مهم نقش هر دستگاه در رابطه با ارتقای سلامت و امنیت غذایی جامعه مشخص خواهد شد و ساز و کارها تعریف می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: چنانچه می خواهیم سطح سلامت جامعه ارتقا یابد، باید الگوی کشت، مصارف غذایی و الگوی زیستی در جامعه اصلاح شود و همچنین خودمراقبتی ترویج گردد.

وی تصریح کرد: در استان مرکزی آمار برخی از بیماری های غیرواگیر که منشا آن به عوامل زیستی و تغذیه برمی گردد همچون دیابت، فشار خون، کبد چرب و نارسایی های گوارشی بالا است، نقش سند امنیت غذایی استان آگاهی بخشی به مردم در این زمینه ها است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: ارتقای سلامت در جامعه آثار مثبت فراوانی به همراه دارد که نه تنها در حوزه اجتماعی، بلکه در سایر حوزه ها نیز ثمرات مطلوب برجای می گذارد.

حقیقی عنوان کرد: ضروری است که سواد سلامت در میان مردم ارتقا یابد، به این ترتیب هزینه های جامعه در حوزه درمان به طور چشمگیری کاهش می یابد و شاهد افزایش طول عمر و سطح سلامت در جامعه خواهیم بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اضافه کرد: در رابطه با فرهنگ سازی به منظور اصلاح الگوی زیستی و تغذیه و ارتقای سطح سلامت، سازمان های مردم نهاد نقش موثری می توانند ایفا کنند که باید بهره گیری از این ظرفیت در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 4277200

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