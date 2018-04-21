لازمه ارتقای سطح سلامت جامعه پیاده سازی سند امنیت غذایی است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی روز شنبه در جلسه مجمع سلامت شهرستان تفرش اظهار داشت: تدوین و پیاده سازی سند امنیت غذایی سهم به سزایی در نهادینه سازی الگوی صحیح تغذیه و به دنبال آن کاهش بروز بیماری های غیرواگیر دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: در این راستا لازم است که سند امنیت غذایی استان مرکزی در کوتاه ترین زمان توسط دستگاه های ذیربط تهیه و تدوین شود تا اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.

حقیقی با اشاره به اینکه ۹۰ دستگاه در این رابطه وظایفی را برعهده دارند، بیان کرد: با تدوین این سند مهم نقش هر دستگاه در رابطه با ارتقای سلامت و امنیت غذایی جامعه مشخص خواهد شد و ساز و کارها تعریف می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: چنانچه می خواهیم سطح سلامت جامعه ارتقا یابد، باید الگوی کشت، مصارف غذایی و الگوی زیستی در جامعه اصلاح شود و همچنین خودمراقبتی ترویج گردد.

وی تصریح کرد: در استان مرکزی آمار برخی از بیماری های غیرواگیر که منشا آن به عوامل زیستی و تغذیه برمی گردد همچون دیابت، فشار خون، کبد چرب و نارسایی های گوارشی بالا است، نقش سند امنیت غذایی استان آگاهی بخشی به مردم در این زمینه ها است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: ارتقای سلامت در جامعه آثار مثبت فراوانی به همراه دارد که نه تنها در حوزه اجتماعی، بلکه در سایر حوزه ها نیز ثمرات مطلوب برجای می گذارد.

حقیقی عنوان کرد: ضروری است که سواد سلامت در میان مردم ارتقا یابد، به این ترتیب هزینه های جامعه در حوزه درمان به طور چشمگیری کاهش می یابد و شاهد افزایش طول عمر و سطح سلامت در جامعه خواهیم بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اضافه کرد: در رابطه با فرهنگ سازی به منظور اصلاح الگوی زیستی و تغذیه و ارتقای سطح سلامت، سازمان های مردم نهاد نقش موثری می توانند ایفا کنند که باید بهره گیری از این ظرفیت در دستور کار قرار گیرد.