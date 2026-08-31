خبرگزاری مهر- گروه استانها: آغاز سال تحصیلی جدید برای آموزش و پرورش تنها به معنای بازگشایی مدارس و حضور دوباره دانشآموزان در کلاسهای درس نیست؛ بلکه فرصتی برای ارزیابی عملکرد سال گذشته، شناسایی چالشهای موجود و ترسیم مسیر جدید برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است.
در این میان، شهرستان ازنا در استان لرستان طی سالهای اخیر توانسته است در حوزه آموزش جایگاه قابل توجهی به دست آورد و نام خود را در میان مناطق موفق آموزشی استان مطرح کند.
کسب رتبه نخست امتحانات نهایی در میان ۲۴ شهرستان و منطقه آموزشی استان لرستان، مهمترین نشانه این موفقیت است؛ جایگاهی که به گفته خدیجهالسادات صالحی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ازنا، حاصل تلاش مجموعهای از عوامل شامل دبیران، دانشآموزان، مدیران مدارس و همکاران ستادی آموزش و پرورش است.
استمرار این موفقیت در شرایطی که سال تحصیلی گذشته با شرایط خاص و دشواریهای ناشی از جنگ همراه بود، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
با این حال، نگاه آموزش و پرورش ازنا تنها به حفظ رتبه و کسب نتیجه در امتحانات نهایی محدود نشده است. اجرای «طرح امید»، برگزاری کلاسهای آموزشی برای دانشآموزان پایه یازدهم در مردادماه و نیمه نخست شهریور، اجرای «طرح حامی» در دورههای ابتدایی و متوسطه اول و برنامهریزی برای دانشآموزان پیشدبستانی، بخشی از اقداماتی است که با هدف ارتقای کیفیت یادگیری دنبال میشود.
اکنون آموزش و پرورش ازنا در آستانه مهرماه، از یک سو به دنبال حفظ جایگاه آموزشی خود و از سوی دیگر در پی توسعه عدالت آموزشی، تقویت فعالیتهای تربیتی و ورزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و ساماندهی نیروی انسانی است؛ مجموعهای از برنامهها که میتواند مسیر موفقیتهای آموزشی این شهرستان را در سال تحصیلی جدید تداوم بخشد.
در همین راستا، خبرنگار مهر در گفتوگویی مشروح با خدیجهالسادات صالحی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ازنا، آخرین وضعیت آموزشی، پرورشی، ورزشی و نیروی انسانی این شهرستان و برنامههای پیشروی آموزش و پرورش ازنا در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را بررسی کرده است.
رتبه نخست امتحانات نهایی استان حاصل تلاش جمعی است
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ازنا، با اشاره به جایگاه آموزشی این شهرستان در استان لرستان، اظهار کرد: خدا را شکر، ازنا از لحاظ آموزش در صدر استان قرار دارد و طی چندین سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر امتحانات نهایی شده است.
وی افزود: این موفقیت نتیجه تلاش و زحمات دبیران، دانشآموزان، مدیران توانمند مدارس و همچنین همکاران ستادی آموزش و پرورش شهرستان است که با برنامهریزی و پیگیری مستمر برای ارتقای کیفیت آموزش تلاش میکنند.
تداوم موفقیتهای آموزشی ازنا در شرایط دشوار
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ازنا با اشاره به شرایط خاص امسال، ادامه داد: با توجه به شرایط جنگی که امسال وجود داشت، همکاران ما همچنان پای کار بودند و تلاش کردند روند آموزشی با جدیت دنبال شود.
صالحی تصریح کرد: مجموعه آموزش و پرورش شهرستان تلاش کرده است با وجود شرایط موجود، برنامههای آموزشی را با قوت ادامه دهد تا دانشآموزان از مسیر یادگیری و پیشرفت تحصیلی فاصله نگیرند.
اجرای «طرح امید» برای ارتقای نتایج امتحانات نهایی
وی با اشاره به اجرای «طرح امید» در مدارس شهرستان ازنا، گفت: امسال این طرح نیز در مدارس اجرا شد و امیدواریم با توجه به برنامههای انجامشده، اتفاقات خوبی را در زمینه امتحانات نهایی رقم بزنیم.
مدیر آموزش و پرورش ازنا افزود: در کنار موفقیت در امتحانات نهایی، هدف اصلی ما افزایش سطح یادگیری دانشآموزان و ارتقای کیفیت آموزش است؛ بنابراین برنامهها را صرفاً به کسب رتبه و نتیجه در امتحانات محدود نکردهایم.
برگزاری کلاسهای آموزشی برای دانشآموزان پایه یازدهم
صالحی با اشاره به برنامههای آموزشی پس از برگزاری امتحانات نهایی، اظهار کرد: برای افزایش کیفیت آموزش و ارتقای سطح یادگیری دانشآموزان، کلاسهای آموزشی برای دانشآموزان پایه یازدهم در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: این کلاسها در مردادماه و نیمه نخست شهریورماه برای دانشآموزان رشتههای نظری برگزار میشود تا دانشآموزان بتوانند با آمادگی بیشتری مسیر تحصیلی خود را ادامه دهند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ازنا تأکید کرد: استمرار آموزش و تقویت بنیه علمی دانشآموزان، یکی از محورهای اصلی برنامههای این مجموعه است و تلاش میکنیم از ظرفیت کلاسهای آموزشی برای جبران کاستیها و ارتقای کیفیت یادگیری استفاده کنیم.
اجرای طرح حامی در دوره ابتدایی و متوسطه اول
صالحی در ادامه به برنامههای آموزشی در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول اشاره کرد و گفت: در این مقاطع نیز «طرح حامی» را داشتیم که با هدف حمایت آموزشی از دانشآموزان اجرا شده است.
وی افزود: توجه به کیفیت آموزش باید از سالهای نخست تحصیل آغاز شود و برنامهریزی برای تقویت یادگیری دانشآموزان در دوره ابتدایی و متوسطه اول نیز از اولویتهای آموزش و پرورش شهرستان است.
برنامهریزی برای آموزش دانشآموزان پیشدبستانی
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ازنا همچنین با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای دانشآموزان پیشدبستانی، اظهار کرد: برای این گروه از دانشآموزان نیز کلاسهایی در نظر گرفته شده که در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
صالحی افزود: هدف از اجرای این برنامهها، فراهم کردن زمینه مناسب برای ورود دانشآموزان به دوره رسمی آموزش و ایجاد آمادگی لازم برای آغاز سال تحصیلی است.
برگزاری جلسات آموزش خانواده پیش از آغاز مدارس
وی با تأکید بر نقش خانوادهها در فرآیند تعلیم و تربیت، گفت: جلسات آموزش خانواده نیز پیش از آغاز مدارس برنامهریزی شده است.
مدیر آموزش و پرورش ازنا ادامه داد: این جلسات با حضور مراکز مشاوره و همکاران مشاور آموزش و پرورش برگزار خواهد شد و برنامه جلسات نیز مشخص شده است.
صالحی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، جلسات انجمن اولیا و مربیان و آموزش خانواده تا ۱۵ شهریورماه برگزار میشود تا خانوادهها نیز پیش از آغاز سال تحصیلی در جریان برنامهها و مسائل مرتبط با تربیت و آموزش فرزندان خود قرار گیرند.
وی تأکید کرد: مجموعه آموزش و پرورش شهرستان ازنا تلاش میکند با استفاده از ظرفیت معلمان، مدیران، مشاوران، خانوادهها و دانشآموزان، مسیر موفقیتهای آموزشی شهرستان را تداوم بخشیده و زمینه ارتقای هرچه بیشتر کیفیت تعلیم و تربیت را فراهم کند.
توسعه هنرستان تربیتبدنی ازنا با استقبال دانشآموزان
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ازنا در ادامه با اشاره به برنامههای این شهرستان در حوزه پرورشی و تربیتبدنی، اظهار کرد: با توجه به استقبال دانشآموزان در سال گذشته، توسعه هنرستان تربیتبدنی در شهرستان ازنا در دستور کار قرار گرفت.
صالحی افزود: سال گذشته هنرستان تربیتبدنی پسرانه در شهرستان ازنا تشکیل شد و با توجه به استقبال دانشآموزان از این مجموعه، زمینه برای توسعه فعالیتهای آن فراهم شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، دانشآموزان دختر نیز استقبال خوبی از راهاندازی هنرستان تربیتبدنی دخترانه داشتند و با پیگیریهای انجامشده، خوشبختانه از اول مهرماه امسال امکان فعال شدن هنرستان تربیتبدنی دخترانه و آغاز فعالیت آن فراهم خواهد شد.
تأمین تجهیزات و نیروی انسانی هنرستان تربیتبدنی
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ازنا با اشاره به وضعیت زیرساختهای هنرستان تربیتبدنی، گفت: از نظر زیرساختی، تجهیزات مورد نیاز هنرستان آماده شده است و معاونت پرورشی ادارهکل آموزش و پرورش استان نیز تمهیدات لازم را برای تجهیز این مجموعه در نظر گرفته است.
صالحی افزود: مقرر شده بخشی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز در اختیار هنرستان قرار گیرد تا دانشآموزان بتوانند در شرایط مناسب آموزشی و ورزشی فعالیت کنند.
وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی این هنرستان نیز بیان کرد: از نظر نیروی انسانی مجرب نیز خوشبختانه مشکلی نداریم و نیروهای دارای تجربه و توانمندی لازم برای فعالیت در این مجموعه در اختیار آموزش و پرورش شهرستان قرار دارند.
پنجمین زمین چمن مصنوعی در مسیر افتتاح
صالحی در ادامه درباره اجرای طرح شهید سلیمانی در شهرستان ازنا نیز اظهار کرد: طرح شهید سلیمانی طی سالهای گذشته در شهرستان فعال بوده و در قالب این طرح چندین زمین چمن مصنوعی در مدارس شهرستان افتتاح شده است.
وی افزود: با یاری خداوند، پنجمین زمین چمن مصنوعی نیز در دست اقدام است و مراحل مربوط به آمادهسازی و اجرای آن انجام شده است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ازنا تصریح کرد: تمام کارهای مربوط به این زمین انجام شده و تنها نصب چمن باقی مانده است که با انجام این مرحله، زمینه برای افتتاح و بهرهبرداری از پنجمین زمین چمن مصنوعی شهرستان فراهم خواهد شد.
توسعه فضاهای ورزشی در مسیر ارتقای سلامت دانشآموزان
صالحی با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای ورزشی مدارس خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای ورزشی و ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیت دانشآموزان، در کنار آموزشهای علمی، نقش مهمی در سلامت جسمی و روحی و پرورش استعدادهای ورزشی دانشآموزان دارد.
وی افزود: راهاندازی هنرستان تربیتبدنی دخترانه و ادامه اجرای طرح شهید سلیمانی از جمله اقداماتی است که با هدف تقویت حوزه تربیتبدنی و فراهم کردن فرصت بیشتر برای فعالیتهای ورزشی دانشآموزان در شهرستان ازنا دنبال میشود.
وضعیت تأمین نیروی انسانی در ازنا بهتر از سال گذشته است
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ازنا در ادامه با اشاره به وضعیت نیروی انسانی این شهرستان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، اظهار کرد: نسبت به سال گذشته، مشکلات مربوط به تأمین نیرو در آموزش و پرورش ازنا کمتر شده است.
خدیجهالسادات صالحی افزود: یکی از عوامل مهم در بهبود این وضعیت، ساماندهی درست و دقیق نیروی انسانی است که با تلاش همکاران در مجموعه آموزش و پرورش شهرستان انجام شده است.
وی ادامه داد: همکاران ما در آموزش و پرورش با دقت، ساماندهی نیروی انسانی را انجام دادهاند و این موضوع کمک کرده است تا شرایط برای آغاز سال تحصیلی جدید نسبت به سال گذشته بهتر باشد.
ورود نیروهای جدید و کاهش ساعات اضافهکار
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ازنا با اشاره به نقش جابهجایی نیروها و ورود دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان در تأمین نیروی انسانی، گفت: وضعیت انتقالی همکاران و همچنین خروجی دانشگاه فرهنگیان از عوامل مؤثر در بهبود شرایط نیروی انسانی شهرستان بوده است.
صالحی افزود: همکارانی که از طریق دانشگاه فرهنگیان وارد چرخه آموزش میشوند، به تأمین نیروی مورد نیاز مدارس کمک میکنند و خوشبختانه این موضوع باعث شده است میزان ساعات اضافهکار در آموزش و پرورش شهرستان به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: در سالهای گذشته، یکی از نیازهای اصلی ما در حوزه نیروی انسانی مربوط به دوره ابتدایی بود، اما این وضعیت نسبت به سالهای گذشته بسیار بهتر شده است.
کاهش چالش کمبود معلم در دوره ابتدایی
صالحی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در مقطع ابتدایی، اظهار کرد: بیشترین کمبود نیروی ما در گذشته در حوزه ابتدایی بود که خوشبختانه امسال شرایط نسبت به سالهای گذشته بهبود پیدا کرده است.
وی افزود: ساماندهی دقیق نیروهای موجود، وضعیت انتقالی همکاران و ورود نیروهای جدید از دانشگاه فرهنگیان، مجموعه عواملی بودهاند که به کاهش مشکلات تأمین نیروی انسانی در شهرستان کمک کردهاند.
هنوز بخشنامهای برای ساماندهی نیروهای نهضتی و قراردادی ابلاغ نشده است
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ازنا در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت نیروهای نهضتی، طرح امین، نیروهای قراردادی و نیروهای پیشدبستانی نیز گفت: در خصوص ساماندهی این نیروها، تاکنون هیچ بخشنامهای دریافت نکردهایم.
صالحی خاطرنشان کرد: تا این لحظه دستورالعمل یا بخشنامهای در رابطه با ساماندهی نیروهای مذکور به آموزش و پرورش شهرستان ازنا ابلاغ نشده است و بنابراین درباره نحوه بهکارگیری یا ساماندهی آنها، موضوعی برای اجرا به شهرستان اعلام نشده است.
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