منچستر یونایتد فینالیست شد/ تاتنهام در نیمه نهایی ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال تاتنهام و منچستر یونایتد دیدار خود را در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی انگلیس در ورزشگاه ومبلی برگزار کردند که در پایان تیم منچستر یونایتد با حساب ۲ بر یک پیروز شد.

نیمه نخست این بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. تاتنهام شروعی فوق العاده داشت و در دقیقه یازدهم روی ضربه دله آلی به گل دست یافت. شاگردان پوچتینو بعد از این گل نیز به حملات خود ادامه دادند و چندین موقعیت دیگر را خلق کردند.

از دقیقه ۲۰ بود که یونایتد خود را پیدا کرد و در دقیقه ۲۴ روی ارسال زیبای پوگبا و ضربه سر الکسیس سانچز کار را به تساوی کشاند. در ادامه هر دو تیم موقعیت هایی را خلق کردند که مهمترین آن شوت اریک دایر بود که در آخرین دقیقه نیمه نخست به تیر عمودی دروازه منچستر یونایتد اصابت کرد و گل نشد.

در نیمه دوم این تیم منچستر یونایتد بود که به گل رسید. در دقیقه ۶۲ بود که الکسیس سانچز با پاس به عقب خود آندر هررا را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن اسپانیایی نیز با یک بغل پای دقیق دروازه تاتنهام را گشود.

بعد از این گل شاگردان پوچتینو حملات فراوانی را طراحی کردند اما منچستر یونایتد با دفاع اتوبوسی مورینیو از اندوخته خود مراقبت کردند و به فینال راه یافتند.