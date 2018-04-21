تیراندازی در نزدیکی کاخ پادشاه سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری شنبه شب از تیراندازی در نزدیکی کاخ پادشاه عربستاه سعودی در ریاض خبر دادند.

فعالان فضای مجازی تصاویری را منتشر کردند که تیراندازی در اطراف کاخ الخزامی در ریاض پایتخت عربستان را نشان می دهد.

منابع رسمی هنوز صحت این خبر و ویدئوهای منتشر شده در خصوص آن را تایید نکرده‌اند.

رسانه‌های سعودی تا این لحظه به گزارش‌های متعددی که درباره تیراندازی در ریاض منتشر شده است واکنشی نشان نداده‌اند.

در همین حال، گزارش‌های ضد و نقیضی درباره این حادثه منتشر شده است. برخی منابع نوشته‌اند پادشاه عربستان به یک پایگاه نظامی منتقل شده است، منابع دیگری دلیل تیراندازی را ورود یک پهپاد به حریم قصر عنوان کرده‌اند و برخی از احتمال در جریان بودن کودتا صحبت می‌کنند.

در همین حال، خبرگزاری رسمی عربستان (واس) بامداد یکشنبه به نقل از رئیس پلیس ریاض مدعی شد که دلیل تیراندازی در نزدیکی قصر پادشاهی نزدیک شدن یک پهپاد اسباب‌بازی به آن بوده است.