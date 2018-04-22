استفاده از خدمات بیمه تکمیلی برای شرکتهای دانش بنیان و فناور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، امین‌رضا خالقیان گفت: با هدف حمایت و پشتیبانی از شرکت‌های دانش بنیان، فناور و اعضای شبکه نوآوری تهران و هماهنگی به عمل آمده با یکی از شرکت های بیمه ای، پوشش جامع خدمات درمانی فناوران سراسر کشور تدوین شده است.

خالقیان با بیان اینکه با انعقاد قراداد تجمیعی، نرخ حق بیمه از طریق این طرح در مقایسه با سایر بیمه‌های درمان که برای شرکت‌ها ارائه می‌شود به میزان قابل توجهی کاهش یافته گفت: در این قرارداد سطح جامعی از خدمات درمانی شامل دندانپزشکی، بیمارستانی، جراحی، پاراکلینیکی، زایمان، انواع آزمایش، پاتولوژی، فیزیوتراپی، نوار قلب، درمان نازایی، خرید عینک، ناهنجاری‌های جنین و ... تحت پوشش قرار دارند.

وی گفت: هر شرکت می‌تواند کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی تمام وقت خود و اعضای خانواده شان (شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر بیمه شده اصلی) را ثبت نام کند. مضاف بر اینکه افراد با داشتن بیمه‌گر پایه (تامین اجتماعی یا خدمات درمانی) نیز می‌توانند اقدام به ثبت نام بیمه درمان تکمیلی کنند.