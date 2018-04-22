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۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۰۷

طلسمی که شکسته شد/ شجاعیان اولین بازیکن اخراجی استقلال در فصل

طلسمی که شکسته شد/ شجاعیان اولین بازیکن اخراجی استقلال در فصل

داریوش شجاعیان با دریافت کارت زرد دوم در جریان دیدار با پیکان از زمین مسابقه اخراج شد تا نخستین بازیکن اخراجی استقلال در این فصل باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال تهران تنها تیم لیگ برتر بود که تا پایان هفته بیست و هشتم هیچ یک از بازیکنانش با کارت قرمز داور مواجه نشده بودند. طلسم اخراج نشدن استقلالی ها در نیمه دوم دیدار این تیم مقابل پیکان با اخراج داریوش شجاعیان شکسته شد.

شجاعیان که در نیمه نخست یک کارت زرد از داور مسابقه گرفته بود در دقیقه ۷۱ بازی با گرفتن و کشیدن پیراهن بازیکن تیم پیکان مانع از حرکت وی شد و داور در این دقیقه بعد از اعلام خطا به سود پیکان، کارت زرد دوم و متعاقب آن کارت قرمز را نشان وی داد تا شجاعیان نخستین بازیکن اخراجی آبی پوشان در این فصل باشد.

کد مطلب 4278166

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