استقلال به بلوغ تاکتیکی رسیده است/ نفت با سوء مدیریت سقوط کرد

ایمان عالمی در گفتو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدارهای آینده آبی پوشان برابر سپاهان، خونه به خونه و ذوب آهن گفت: بازی های سختی پیش روی استقلال است. آنها باید این ۳ دیدار را مدیریت کنند تا بتوانند پیروز از زمین خارج شوند. البته استقلال این روزها انگیزه بالایی برای پیروزی برابر حریفانش را دارد و مطمئنم شفر و همکارانش برنامه های خاصی را برای این ۳ بازی تدارک دیده باشند.

عالمی تصریح کرد: شرایط ۳ دیدار با یکدیگر متفاوت است اما به نظر من بازی با سپاهان سخت تر از دیگر دیدارهاست، زیرا این تیم در لیگ برتر ماندنی شده و انگیزه خاصی ندارد، اما استقلال با ذوب آهن برای نایب قهرمانی و کسب سهمیه رقابت حساسی دارد و این می تواند به بازیکنان استرس وارد کند اما در مجموع اعتقاد دارم با روند رو به رشدی که استقلال به دست آورده، می تواند در اصفهان این تیم را شکست دهد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بازی استقلال برابر ذوب آهن در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا بسیار حیاتی و مهم است. استقلال می تواند با توجه به اینکه در دیدار برگشت میزبان است، موقعیت بهتری برای صعود داشته باشد. یک مساوی در اصفهان و پیروزی در تهران با حمایت هواداران ضامن موفقیت استقلال خواهد بود و این تیم به دور بعد صعود خواهد کرد. این روزها استقلال از آمادگی بالایی برخوردار است و حتی زمانی هم که ۱۰ نفره می شود، آنقدر با قدرت مقابل حریف بازی می کند که در پایان پیروز میدان می شود.

پیشکسوت استقلال در خصوص سقوط نفت تهران و سیاه جامگان مشهد به لیگ یک گفت: از این موضوع بسیار متاسفم. اعتقاد دارم حیف بود که این دو تیم لیگ برتر را ترک کردند. با توجه به اینکه گفته می شود پدیده هم نمی خواهد دیگر تیم داری کند، شاید سال آینده شاهد حضور تیمی از خراسان در لیگ برتر نباشیم که این بسیار تاسف بار است. البته نفت هم فقط اسمی از آن باقی مانده بود و هیچ شباهتی به نفت سالهای پیش نداشت ولی باز هم علاقه مندان خاص خود را داشت ولی این تیم هم به دلیل سوء مدیریت با کمبود بودجه نتوانست در لیگ برتر دوام بیاورد و به لیگ یک سقوط کرد.

عالمی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم تیم هایی که به لیگ برتر می آیند از هر لحاظ آمادگی داشته باشند و در اواسط لیگ مشکلات مالی و نبود امکانات باعث نشود که هدف اصلی خود را از دست داده و در پایان فصل هم دوباره سقوط کنند.