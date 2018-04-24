تئاتر فجر دارای آیین نامه شد/ چند نفر کاندیدای دبیری جشنواره ۳۷

شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وضعیت انتخاب دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، به خبرنگار مهر گفت: یکی از اولویت های من بعد از انتصاب که برایم اهمیت داشته است، جشنواره تئاتر فجر و انتخاب دبیر آن بوده است. پیش از هر چیزی تصمیم گرفتم آیین نامه ای برای جشنواره بین المللی تئاتر فجر تدوین کنیم.

وی اظهار کرد: در برخی دوره های گذشته جشنواره بین المللی تئاتر فجر دبیران آن دوره ها اعلام می کردند که جشنواره نیازمند یک برنامه ریزی مدون و آیین نامه ای مشخص دارد ولی هیچ گاه این آیین نامه تدوین و ابلاغ نشد. خوشبختانه با کمک کارشناسان اداره کل هنرهای نمایشی آیین نامه جشنواره بین المللی تئاتر فجر را تدوین کردیم. این آیین نامه به معاون هنری وزیر ارشاد ارائه شده است و امیدوارم با نظر مثبت ایشان که البته تدوین این آیین نامه خواست خودشان هم بود، آیین نامه جشنواره بین المللی تئاتر فجر ابلاغ شود.

کرمی با بیان اینکه در آیین نامه جشنواره تئاتر فجر تعریف و چشم انداز جشنواره مشخص شده است، توضیح داد: طی این آیین نامه انتخاب دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر با نظر مستقیم شورای سیاستگذاری جشنواره که متشکل از چند هنرمند شناخته شده و مدیران در جایگاه حقوقی شان است، انتخاب می شود.

مدیرکل هنرهای نمایشی معتقد است که با تدوین این آیین نامه و ابلاغ آن همه چیز در خصوص جشنواره بین المللی تئاتر فجر واضح و شفاف می شود.

وی درباره اینکه دبیر جشنواره سی و ششم تئاتر فجر به عنوان دبیر دوره سی و هفتم حضور خواهد داشت یا نه، یادآور شد: من به خیلی از هنرمندان که تجربه کار عملی دارند و همچنین امکان سکان داری جشنواره را دارند و حتی دبیران دوره های گذشته جشنواره تئاتر فجر برای حضور در جشنواره سی و هفتم فکر کردم. دبیر جشنواره سی و ششم نیز می تواند جزو کاندیداهای دبیری جشنواره سی و هفتم باشد.

کرمی ادامه داد: با ابلاغ آیین نامه جشنواره بین المللی تئاتر فجر شورای سیاستگذاری جشنواره که مسئولیت آن بر عهده معاون هنری وزیر ارشاد است و مدیرکل هنرهای نمایشی و چند مدیر فرهنگی دیگر در کنار ۴ هنرمند شناخته شده تئاتر اعضای آن هستند، دبیر جشنواره را انتخاب می کنند. انتخاب دبیر جشنواره از طریق خرد جمعی و نظر شورای سیاستگذاری جشنواره که حالت تشریفاتی ندارد، انجام می شود.

وی درباره تعداد اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر فجر، توضیح داد: حداقل تعداد اعضای شورا ۷ نفر پیش بینی شده که تا ۱۲ نفر هم می تواند افزایش پیدا کند. مدیران نهادهایی که می توانند به رشد و توسعه جشنواره کمک کنند بسته به تشخیص هسته اصلی شورا می توانند عضو شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر شوند.

مدیرکل هنرهای نمایشی در ادامه درباره انتخاب دبیران دیگر جشنواره های تئاتری گفت: جشنواره تئاتر خیابانی مریوان بلافاصله بعد از جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی برگزار می شود. دبیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان طی ۲ سال گذشته، مدیرکل ارشاد استان خواهد بود و دبیر اجرایی جشنواره نیز از بین هنرمندان تئاتر کردستان انتخاب می شود. نشستی هم با مدیرکل ارشاد استان همدان برای برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان داشتیم تا دبیر این جشنواره نیز هر چه زودتر انتخاب و معرفی شود.

کرمی یادآور شد: پیش از این گفتگویی رسانه ای داشتم و طی آن اعلام کردم که در هفته اول اردیبهشت دبیران جشنواره های مختلف تئاتری را معرفی می کنیم اما تدوین آیین نامه جشنواره بین المللی تئاتر فجر کمی این زمان بندی را با تأخیر همراه کرد. امیدوارم حداکثر تا پایان اردیبهشت دبیر جشنواره تئاتر فجر و جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شوند.

وی درباره وضعیت انجمن هنرهای نمایشی و تعیین مدیرعامل جدید با توجه به استفعای ارمغان بهداروند از مدیرعاملی انجمن هنرهای نمایشی، اظهار کرد: هنوز به جمع بندی برای انتخاب مدیرعامل جدید نرسیده ایم. در حال بررسی گزینه های مختلف هستم و برایم مهمترین معیار، قطعا حضور فردی است که در انجمن که نقشی حمایتی از فعالیت های تئاتری را دارد مؤثر باشد زیرا انجمن بازوی اجرایی و پشتیبانی اداره کل هنرهای نمایشی است.

مدیرکل هنرهای نمایشی تأکید کرد: فردی به عنوان مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی انتخاب خواهد شد که بتواند فعالیت های خوب گذشته نظیر حمایت از فعالیت های تئاتر در شهرستان ها را ادامه دهد و به پیش برد برنامه های انجمن کمک کند.