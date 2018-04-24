کاهش ریسک بیماری قلبی با مصرف ماهی های چرب

به گزارش خبرنگار مهر، یافته ها نشان داد ماهی های چرب موجب افزایش اندازه و ترکیب لیپید ذرات HDL (کلسترول خوب) در افراد مبتلا به اختلال متابولیسم گلوکز می شود.

همچنین مصرف روزانه ۳۰ ml روغن کاملینا در کاهش ذرات مضر کلسترول بد یا LDL مفید است؛ روغن کاملینا سرشار از اسید آلفا-لینولنیک است که یک اسیدچرب امگا۳ ضروری محسوب می شود.

لیپوپروتئین LDL پیش عامل ابتلا به LDL است. مطالعات قبلی نشان داده اند که اسیدهای چرب امگا۳ با زنجیره طویل که در ماهی یافت می شوند دارای تاثیر مفیدی بر اندازه و ترکیب لیپوپروتئین هستند.

به گفته محققان دانشگاه فنلاند شرقی، هر دو این تغییرات موجب کاهش ریسک بیماری های قلبی-عروقی می شوند.

در این مطالعه، تیم تحقیق حدود ۱۰۰ مرد و زن فنلاندی را در رده سنی ۴۰ تا ۷۲ سال که مبتلا به اختلال متابولیسم گلوکز بودند، مورد بررسی قرار دادند.

شرکت کنندگان مطالعه به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند و به مدت ۱۲ هفته خوراکی تعیین شده را مصرف کردند: گروه روغن کاملینا، گروه ماهی چرب، گروه ماهی کم چرب، و گروه کنترل.

به گفته محققان، افراد در گروه روغن کاملینا و گروه ماهی چرب دارای میزان بالاتر کلسترول HDL و میزان کمتر کلسترول LDL بودند، اما در گروه مصرف کننده ماهی کم چرب تغییراتی در تعداد، اندازه یا ترکیب ذرات لیپوپروتئین مشاهده نشد.