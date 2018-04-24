باید «خشت اول» را درست گذاشت/سختی های «رادیو» را نمی فهمم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- الهه آهنگر: فاطمه جوان ترین مجری سال ۹۶ رادیو است، وی در برنامه های رادیویی فعالیت می کند، برنامه هایی پر انرژی که در این وانفسای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی کم تر از گذشته همه را به سوی خود می کشاند، اما فاطمه امجدیان و همکارانش را می توان از خوب های رادیو در سال گذشته دانست.

فاطمه امجدیان را می توان نماینده دختران جوانی دانست، که این روزها حرف های تازه دارند، حرف هایی با رنگ و بوی متفاوت، اما از جنس حرف های قدیمی و اصیل دخترانه های ایرانی.

خود او می گوید، که می خواهد نشان دهد، زن بودن و جوان بودن نمی تواند، دلیلی برای رشد نکردن باشد و همین اهداف از دختری مثل فاطمه، یک مجری موفق و جوان ساخته است، در یکی از روزهای نزدیک ۴ اردیبهشت و به مناسبت سال روز تاسیس رادیو، قرار ملاقات با او گذاشتیم تا از او درباره اتفاقی حرف بزنیم که سبب شد، تا به عنوان یک مجری جوان و موفق در رادیو میهمان مردم شود.

قرارمان برای عصر دوم اردیبهشت بود، به دیدنش رفتم، فاطمه امجدیان درست مثل برنامه هایش در رادیو مهربان، گرم، صمیمی و البته جدی بود، اما خودش قبول نداشت و می گفت، به همان اندازه که جدیت دارد، شوخ طبع و اهل خنده است، ولی انرژی فراوان او را می شد از صورت و صدایش فهمید، معتقد است که «رسانه ملی متعلق به همه مردم است و باید با تمام انرژی در برنامه ها ظاهر شوی تا بتوانی انرژی را به مخاطبان منتقل کنی و این بالاترین افتخار است، که بتوانی ذره ای انرژی در مردم ایجاد کرد. »

فاطمه متولد ۷۷ است و با احتساب امسال، تنها ۲۰ بهار از عمرش می گذرد، ساعت ۱۴:۳۰ هر جمعه از طریق آنتن رادیو فرهنگ و رسانه ملی، با برنامه «خشت اول» میهمان خانه های گرم ایرانیان است، با انرژی فراوان، شور و شوق روز اول حضور در رادیو را برایمان به تصویر می کشد، « آن روز استرس زیادی داشتم، اما به هدفم و موفقیت در این مسیر معتقد بودم و به لطف خدا و دعای پدر و مادرم ایمان داشتم، البته باید بگویم علاوه بر اضطراب، از شادی در پوست خود نمی گنجیدم، نمی توانستم آن حجم خوشحالی را در دل خود نگاه دارم، می خواستم داد بکشم، اما خوب نمی شود، هنگام اجرای برنامه داد کشید. (این را با خنده می گوید) »

از همان دوران دبیرستان به کار هنر و مجری گری علاقه مند بوده و پدر و مادرش را در رسیدن به این علاقه مندی بسیار موثر می داند، گفتگو با فاطمه امجدیان در ادامه می آید:

* ۳ سال است، که کار هنری می کنی، اما چرا فقط ۸ ماه سابقه رادیو داری؟

بله، قبل از ورود به رادیو مدت کوتاهی افتخار همکاری با تلویزیون را داشتم ولی همواره معتقد بودم که شروع فعالیت باید درخور رسانه ملی و مورد توجه مردم عزیز باشد، بنابراین طبق مشورت هایی که با پیشکسوتان و صاحب نظران رادیو و تلویزیون داشتم، تصمیم معقول این بود که نقطه عطف خودم را از رادیو رقم بزنم.

زندگی حرفه ای کاری ام با ورود به رادیو تغییر پیدا کرد و به قولی رادیو را خانه اول کاری ام به حساب بیاورم، بنابراین پس از سه سال حضور حرفه ای در رسانه، هم اکنون حدود یک سال است که مسیر رادیو را طی می کنم.

* از تلویزیون به رادیو رفتی؟ به نظرت مناسب نبود، در تلویزیون می ماندی؟

به نظر خیلی ها چرا، مناسب تر بود، اما به نظر من خیر، در این خصوص با صاحب نظران زیادی مشورت کردم و از این انتخاب خرسند هستم، رادیو حساسیت و نکته سنجی های زیادی دارد، این طوری با تجربه تر و پخته تر می شوم، اعتقاد دارم که باید «خشت اول» را درست بگذاریم، چرا که «خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج»

* دقیقا چه مدت در رادیو هستی؟

در حال حاضر حدود ۸ ماه است که برنامه رادیویی «خشت اول» را از رادیو «فرهنگ» به تهیه کنندگی خانم یوسفی پور، هر هفته روی آنتن دارم و حضورم را در کنار بهترین های رادیو در اجرای برنامه «خشت اول» نقطه قوت شروع فعالیت خود در رادیو می دانم و قبل از هرچیز از مدیران رادیو فرهنگ تشکر می کنم که با نگاه جوان باوری به بنده اعتماد کردند.

* همه کار در رادیو و تلویزیون را سخت و طاقت فرسا می دانند، نظر تو چیست؟

من خسته نشده و نمی شوم، چرا که عاشق این حرفه هستم و با عشق وارد عرصه هنر شدم، به همین دلیل خستگی برایم بی معنی است، من ثانیه به ثانیه هایی که در رادیو و تلویزیون حضور دارم را دوست دارم و هنوز خسته نشدم، عاشق کارم هستم.

* رشته تحصیلی ات روانشناسی بوده، آیا این رشته در کار مجری گری تاثیری دارد؟

بله، رشته تحصیلی ام بسیار موثر در حرفه ام بوده، چرا که کار ما با مردم و مخاطبان است و باید بتوانیم نسبت به جامعه آگاهی های لازم را به دست آوریم، رشته تحصیلی ام آگاهی لازم را به من داد.

* برخورد پیشکسوتان رادیو را با خودت و کم تجربگی هات چطور دیدی؟

شاید برایتان جالب باشد، چون خیلی وقت ها سوال برخی از مردم عزیز از من این بوده که در شروع فعالیت رسانه برخورد پیشکسوتان این حرفه با من که جوان ترین مجری رادیو محسوب می شدم، چطور بوده است.

من بارها گفته ام که از بدو ورود به رسانه همواره مورد تحسین و تشویق پیشکسوتان عزیز بودم که این امر برایم مایه افتخار است و حتی بارها برخی از پیشکسوتان مهربان در پشت صحنه برنامه هایم حاضر شدند و با تحسین خود مرا مورد لطف قرار دادند و لبخند رضایت آنان و اظهار لطف مردم برایم با ارزش ترین سرمایه محسوب می شود و هر روز تلاش می کنم که در اجرای برنامه ها بهتر از دیروز و فردایم بهتر از امروزم باشد و همواره قدردان ثانیه های این همراهی خواهم بود.