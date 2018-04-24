ارتش آلمان برای خرید تسلیحات، تامین اعتبار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندلز بلات، ارتش آلمان لیستی از تسلیحات و اقلام نظامی مورد نیاز خود را ارائه داده که قرار است برای تامین آنها مبلغی بالغ بر ۴۵۰ میلیون یورو دریافت کند.

ارتش آلمان با تاکید بر افزایش توان دفاعی و نظامی خود آورده است: ارتش به تسلیحات جدیدی مانند موشک انداز، هواپیماهای باری- نظامی و بالگرد نیاز دارد.

از سوی دیگر وزارت دفاع آلمان اشاره ای به لزوم تامین برخی از تجهیزات نظامی داشته که هزینه نسبتا بالایی را نیاز دارد.

بر اساس اعلام منابع خبری ارتش آلمان به زودی قراردادی برای دریافت تعدادی پهپاد با اسرائیل منعقد خواهد کرد. ارتش آلمان از این پهپادهای تجسسی تاکنون در چارچوب ماموریت‌های خود در افغانستان و مالی استفاده کرده است.