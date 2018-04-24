تجهیز ۱۵۰۰ کتابخانه مدارس تهران در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری و رسانهای سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، همایون امیرزاده، سخنگوی سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از تجهیز کتابخانههای مدارس تهران و شهرستانهای استان تهران همزمان با برگزاری این نمایشگاه خبر داد و گفت: همزمان با سی یکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ۱۵۰۰ کتابخانه مدارس تهران و شهرستانهای استان تهران با کتابهای مناسب تجهیز میشود.
وی افزود: این طرح برای دومین سال متوالی با مشارکت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش انجام میشود و ۱۵ میلیارد ریال اعتبار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آن در نظر گرفته شده است. از این رو کتابهای مناسب گروهای سنی در دورهای تحصیلی از ناشرین شرکت کننده در نمایشگاه خریداری خواهد شد.
سخنگوی سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران همچنین از حضور دانشآموزان در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: با برنامهریزیهای انجام شده در ادارات آموزش و پرورش تهران و شهرستانهای تهران پیشبینی میشود که ۸۰ هزار دانشآموز از نمایشگاه بازدید کنند. مدارس در قالب برگزاری اردوهای یکروزه و بازدید از نمایشگاه، از امتیاز تجهیز کتابخانه بهرمند میشوند.
امیرزاده ادامه داد: با برنامهریزی انجام شده ۸۰۰ه مدرسه از شهر تهران و ۷۰۰ مدرسه از شهرستانهای تهران شرکت خواهند کرد. برای دومین سال متوالی موسسه فرهنگی منادی تربیت وابسته به وزارت آموزش وپرورش مجری اجرای این طرح است. با اجرای این طرح و احتساب سال گذشته، ۳۰۰۰ کتابخانه مدارس تجهیز میشوند که میتواند الگوی مناسب برای نمایشگاههای استانی باشد.
وی در پایان یادآور شد: با قرار گرفتن نمایشگاه در مصلی و مرکز شهر انتظار میرود زمینه گستردهتر دانشآموزان نسبت به سالهای گذشته فراهم شود و در نمایشگاه سی و یکم شاهد پایین آوردن میانگین سنی و شور و نشاط در نمایشگاه باشیم.
یادآوری میشود، سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «نه به کتاب نخواندن» از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
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