۲۰۰هکتار گلخانه تولید محصولات کشاورزی در هرمزگان ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست ستاد راهبردی گلخانه‌ های استان هرمزگان، عنوان کرد: باید برنامه هایی به منظور سازگاری با کم آبی و در راستای ارتقاء بهره برداری از عوامل تولید با محوریت توسعه گلخانه ای برای مقابله با کمبود آب در بخش کشاورزی استان تدوین و انجام شود.

وی به ۱۴۳ هکتار کشت گلخانه ای در حال راه اندازی در هرمزگان اشاره و بیان کرد: با توافقی که با جهادکشاورزی استان شده باید تا شهریور ماه سال جاری ۲۰۰ هکتار با احتساب ۱۴۳ هکتار از اراضی استان زیر کشت گلخانه ‌ای قرار گیرد.

استاندار هرمزگان بر تسریع فرآیند صدور مجوز برای کشت گلخانه ‌ای در استان تاکید کرد و افزود: به منظور تسریع در فرآیند صدور مجوز کشت گلخانه ای باید این روند از طریق ستاد راهبردی گلخانه‌ های استان پیگیری و ظرف مدت یک هفته نتیجه از دستگاه های مربوطه اخذ و اعلام شود.

همتی تصریح کرد: بانک کشاورزی استان به عنوان متولی پرداخت تسهیلات به متقاصیان احداث گلخانه در هرمزگان محسوب می شود.

وی با اشاره به آمایش سرزمینی بخش کشاورزی به ویژه در حوزه گلخانه ‌ای، اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان باید آمایش سرزمینی در حوزه کشاورزی به تفکیک گلخانه ها را با در نظر گرفتن تمامی مشخصات ظرف مدت دو هفته با نگاه توسعه ۵۰۰ هکتار کشت گلخانه ای ترسیم و به این ستاد اعلام کند.

استاندار هرمزگان بر جذب سرمایه ‌گذار توسط دستگاه های زیر مجموعه ستاد راهبردی گلخانه‌ های استان تاکید کرد و گفت: به منظور جذب سرمایه‌ گذار باید دستگاه های مربوطه اتاقی تحت عنوان جذب سرمایه گذاری تشکیل دهند تا از طریق آن سرمایه گذاران بتوانند اقدامات لازم خود برای سرمایه‌ گذاری را در کمترین زمان انجام دهند.

همتی فعال سازی گلخانه‌ های متروکه را یکی از اولویت های ستاد راهبردی گلخانه‌های استان دانست و بیان داشت: باید گلخانه‌های متروکه و غیر فعال استان شناسایی و اقدامات لازم برای راه اندازی مجدد آنها انجام گیرد.

وی به حوزه آبخیزداری استان اشاره کرد و افزود: استعدادهای آبی در استان باید شناسایی و آنها را تبدیل به فرصت کرد.

استاندار هرمزگان بر توسعه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی استان تاکید کرد و گفت: در بحث صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و بازاریابی آن نیازمند برنامه ریزی و اقدامات موثر هستیم تا بتوان علاوه بر راه یافتن بیشتر محصولات استان در بازار کشور و حتی بین‌ المللی، از متضرر شدن کشاورزان به دلیل فقدان صنایع تبدیلی در استان جلوگیری کرد.