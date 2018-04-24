به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دریم ورکز یک مجموعه انیمیشنی را بر مبنای مجموعه فیلمهای پرفروش «سریع و خشمگین» متعلق به کمپانی یونیورسال میسازد.
نتفلیکس قصد دارد رابطهاش را با دریمورکز انیمیشن و یونیورسال پیکچرز گسترش دهد. این سریال انیمیشن از سوی نتفلیکس به صورت آنلاین در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
انیمیشن «سریع و خشمگین» بر مبنای قراردادی پنج ساله بین دریم ورکز و نتفلیکس ساخته شده و یکی از ۱۴ سریال آینده نتفلیکس خواهد بود که شامل سریالهای دیگری چون «شکارچیان ترول» گییرمو دل تورو نیز میشود.
نتفلیکس نسبت به ساخت این مجموعه ابراز امیدواری کرد و گفت با توجه به محبوبیت «سریع و خشمگین» در سطح جهان، انتظار برای رسیدن این انیمیشن سخت خواهد بود. گفته شده این سریال ترکیبی از اکشن و طنز است.
شخصیت اصلی این سریال انیمیشن تونی تورتو است که دنبال پسرعمویش دام میگردد در حالی که او و دوستانش از سوی یک سازمان دولتی استخدام میشوند در لیگ اتومبیلرانی نفوذ کنند تا جبههای را برای نفود در جرم و جنایتی سازمان یافته باز کنند.
تهیه کنندگان اجرایی این سریال وین دیزل، نیل موریتس و کریس مورگان خواهند بود که به عنوان تهیه کنندگان فیلمهای اصلی نیز حضور داشتند.
یونیورسال از این مجموعه ۸ فیلم ساخت که بیش از ۵ میلیارد دلار در سراسر جهان فروش کرد. قسمت نهم و دهم این مجموعه آوریل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ راهی سینماها میشود.
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