به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دریم ورکز یک مجموعه انیمیشنی را بر مبنای مجموعه فیلم‌های پرفروش «سریع و خشمگین» متعلق به کمپانی یونیورسال می‌سازد.

نتفلیکس قصد دارد رابطه‌اش را با دریم‌ورکز انیمیشن و یونیورسال پیکچرز گسترش دهد. این سریال انیمیشن از سوی نتفلیکس به صورت آنلاین در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

انیمیشن «سریع و خشمگین» بر مبنای قراردادی پنج ساله بین دریم ورکز و نتفلیکس ساخته شده و یکی از ۱۴ سریال آینده نتفلیکس خواهد بود که شامل سریال‌های دیگری چون «شکارچیان ترول» گی‌یرمو دل تورو نیز می‌شود.

نتفلیکس نسبت به ساخت این مجموعه ابراز امیدواری کرد و گفت با توجه به محبوبیت «سریع و خشمگین» در سطح جهان، انتظار برای رسیدن این انیمیشن سخت خواهد بود. گفته شده این سریال ترکیبی از اکشن و طنز است.

شخصیت اصلی این سریال انیمیشن تونی تورتو است که دنبال پسرعمویش دام می‌گردد در حالی که او و دوستانش از سوی یک سازمان دولتی استخدام می‌شوند در لیگ اتومبیل‌رانی نفوذ کنند تا جبهه‌ای را برای نفود در جرم و جنایتی سازمان یافته باز کنند.

تهیه کنندگان اجرایی این سریال وین دیزل، نیل موریتس و کریس مورگان خواهند بود که به عنوان تهیه کنندگان فیلم‌های اصلی نیز حضور داشتند.

یونیورسال از این مجموعه ۸ فیلم ساخت که بیش از ۵ میلیارد دلار در سراسر جهان فروش کرد. قسمت نهم و دهم این مجموعه آوریل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ راهی سینماها می‌شود.