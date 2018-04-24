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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

عضو شورای شهر تهران خواستار شد:

ترمیم یادمان مصدق در ابن بابویه

ترمیم یادمان مصدق در ابن بابویه

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در تذکری آسیب رسانی به یادمان مصدق در ابن بابویه را یادآور و خواستار پیگیری ترمیم آن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جریان پنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری اظهارداشت:  یادمان محمد مصدق در ابن بابویه بر اثر عواملی آسیب دیده است، باید ترمیم آن مورد پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: مدتی است در مورد بحث یادمان آرامستان ابن بابویه به نام مرحوم محمد مصدق پیگیری صورت می گیرد ، در خصوص احیا این یادمان و ترمیم آن، این یادمان که در جوار مزار شهدای ۳۰ تیر نصب شده متاسفانه به دلایل مختلف شکسته و دوستان پیگیر بودند تا این یادمان را احیا کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در ادامه تاکید کرد: با این وجود و بر اساس استعلام از اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و اعلام نظر مراجع مبنی بر بلامانع بودن مرمت این اثر تاریخی ، اداره اوقاف علی رغم توافق ضمنی اقدامی در این راستا انجام نداده است.

وی ادامه داد: لذا انتظار می رود در راستای حفظ  آثار ارزشمند این شهرستان، اداره کل اوقاف زمینه لازم برای تسریع در انجام این اقدام را فراهم کرده و همکاری لازم را انجام دهد .

کد مطلب 4279943
نورا حسینی

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