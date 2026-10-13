به گزارش خبرنگار مهر، صادق صمیمی دارنده مدال برنز پرتاب دیسک بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: دو سال قبل در خدمت سربازی بودم اما فدراسیون به من اعتماد کرد و وارد اردو شدم. شرایط به گونه‌ای بود که از ورزش خسته بودم اما با حضور در اردو شرایط متفاوت شد. پس از پایان خدمت سربازی می‌خواستم ورزش را کنار بگذارم اما خدا انگار به من پس‌گردنی زد تا راهم را گم نکنم.



وی افزود: ابتدا به اجبار وارد اردو شدم اما پس از یک سال و با وجود اینکه همچنان ذهنیت منفی داشتم به تلاش ادامه دادم. شش ماه قبل از ناحیه لگن مصدوم بودم اما پای من ایستادند تا برگردم. استان چهارمحال و بختیاری مدال‌های زیادی در دوومیدانی کسب کرده و من هم در حال حاضر در کنار بزرگان استان هستم. استان ما در پرتاب دیسک قدرت زیادی دارد. وقتی وارد این رشته شدم علاقه زیادی به آن پیدا کردم و حاضر بودم که کیلومترها به خاطر آن پیاده بروم.



صمیمی در پایان گفت: در این چند سال سختی‌های زیادی کشیدم اما در این دو سال فهمیدم که یک نفر حواسش به ما هست. در حال حاضر که اینجا هستیم مدیون احسان حدادی و عوامل فدراسیون دوومیدانی هستیم. از مسئولان خواهش می‌کنم که توجه خاصی به دوومیدانی داشته باشند. اگر توجه شود دوومیدانی می‌تواند در المپیک‌های بعدی مدال بگیرد.

