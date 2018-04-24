به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سهشنبه در جمع اعضای تشکلهای دانشجویی استان بوشهر اظهار داشت: در پرتو انقلاب اسلامی، تکانههای شدیدی را در سطح جهان شاهد هستیم و اسلام نقش مهم و پررنگی در سطح جهان پیدا کرده است.
وی با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار دانشگاهها و دانشجویان بهویژه تشکلهای دانشجویی در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران خاطرنشان کرد: دانشگاهها باید در مسیر آموزههای اسلامی و انقلابی و توجه به حوزه خودکفایی، تولید و مرجعیت علمی پیش بروند.
امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش تشکلهای دانشجویی انقلابی و اسلامی در حفظ و ارتقای آرمانها و ارزشهای انقلاب بیان کرد: تشکلهای دانشجویی، اسلامی و انقلابی افسران عرصه رشد و پیشرفت انقلاب در دانشگاهها هستند.
وی با تاکید بر ارتقای سطح ذاتی تشکلها از جهات معرفتی، اخلاقی، علمی، معنوی و بصیرت تصریح کرد: وحدت تشکلهای دانشجویی از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم وحدت باعث اختلال در فعالیتهای نیروهای انقلابی میشود.
آیتالله صفایی بوشهری با تاکید بر فعالیت همه تشکلها حول محور ولایت و مقام معظم رهبری، ادامه داد: یکی از دانشجویان پیشنهاد تشکیل شورای عالی تشکلهای دانشجویی استان بوشهر را داده است که میتواند بسیار مهم باشد.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تحت سیطره قرار دادن ایران اسلامی، گفت: دشمن میخواهد در یک برنامه دراز مدت با تهاجم فرهنگی زمینههای انقلابی بودن و انقلابی ماندن را از بین ببرند.
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