نظر علی مطهری در مورد برخورد گشت ارشاد با یک قانون شکن

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، نصرالله پژمانفر در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر از واجبات بوده و مستحب نیست، گفت: لطفا در این زمینه فتوا ندهید و اظهارنظرهای خود را به مسائل سیاسی معطوف کنید و شرعیات را زیر سوال نبرید.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اقدام مامور ناجا که دچار تخطی شده قابل بررسی و پیگیری است، عنوان کرد: با این حال تخلف عفاف و حجاب صریح و روشن بوده و نباید نسبت به آن اغماض شود.

مطهری: فرد خاطی نباید در برابر نیروی پلیس مقاومت کند

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه نیروی انتظامی در این مورد دچار تخطی شده است، گفت: با این حال فرد مذکور به خاطر توهین و هجوم به نیروی پلیس دچار تخلف شده و نباید در برابر وی مقاومت می کرد.