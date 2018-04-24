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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۵۴

«تگزاس» با ۳۰ سالن میلیاردی شد

«تگزاس» با ۳۰ سالن میلیاردی شد

بنا بر ادعای روابط عمومی «تگزاس» به کارگردانی مسعود اطیابی، این فیلم به فروش یک میلیارد تومانی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «تگزاس» به کارگردانی سید مسعود اطیابی و تهیه کنندگی ابراهیم عامریان با در اختیار داشتن تنها ۳۰ سالن سینما، یک میلیاردی شد. در این فیلم حمید فرخ نژاد، پژمان جمشیدی، سام درخشانی و گابریلا پتری به ایفای نقش می پردازند.

فیلمیران پخش «تگزاس» را برعهده دارد.

سایر عوامل فیلم عبارتند از  نویسندگان: بابک کایدان-میثم کایدان، مدیر فیلمبرداری: داود رحمانی، تدوین: موحد شادرو، طراح صحنه و لباس: محسن غلامی، آهنگساز: امیر توسلی، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، صدا برداران: محمود خرسند-سهیل متولی، طراح گریم: محسن دارسنج، طراح جلوه های ویژه: حسن نجفی، علی فرشچی، مجری طرح: مریم رحیمی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: علیرضا شمس شریفی، عکاس: سید حسام الدین اطیابی، مدیر تولید ایران: مجتبی متولی، مدیر تولید برزیل: امیر رحیمی، منشی صحنه: نرگس مشایخی، مدیر تدارکات: منیزی علن، طراح تیتراژ : پژمان ابوالقاسمی، امور مالی: حمیدرضا اسماعیلی، روابط عمومی: نگین موسوی، مدیر تبلیغات: میثم معراجی.

در خلاصه داستان فیلم آمده: هیچوقت یه ایرانی رو تهدید نکن، حتی تو تگزاس!

کد مطلب 4280005

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