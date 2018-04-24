«تگزاس» با ۳۰ سالن میلیاردی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «تگزاس» به کارگردانی سید مسعود اطیابی و تهیه کنندگی ابراهیم عامریان با در اختیار داشتن تنها ۳۰ سالن سینما، یک میلیاردی شد. در این فیلم حمید فرخ نژاد، پژمان جمشیدی، سام درخشانی و گابریلا پتری به ایفای نقش می پردازند.

فیلمیران پخش «تگزاس» را برعهده دارد.

سایر عوامل فیلم عبارتند از نویسندگان: بابک کایدان-میثم کایدان، مدیر فیلمبرداری: داود رحمانی، تدوین: موحد شادرو، طراح صحنه و لباس: محسن غلامی، آهنگساز: امیر توسلی، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، صدا برداران: محمود خرسند-سهیل متولی، طراح گریم: محسن دارسنج، طراح جلوه های ویژه: حسن نجفی، علی فرشچی، مجری طرح: مریم رحیمی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: علیرضا شمس شریفی، عکاس: سید حسام الدین اطیابی، مدیر تولید ایران: مجتبی متولی، مدیر تولید برزیل: امیر رحیمی، منشی صحنه: نرگس مشایخی، مدیر تدارکات: منیزی علن، طراح تیتراژ : پژمان ابوالقاسمی، امور مالی: حمیدرضا اسماعیلی، روابط عمومی: نگین موسوی، مدیر تبلیغات: میثم معراجی.

در خلاصه داستان فیلم آمده: هیچوقت یه ایرانی رو تهدید نکن، حتی تو تگزاس!