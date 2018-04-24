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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۳۹

از سوی هیات رئیسه مجلس:

لایحه موافقتنامه هوایی بین ایران و کویت اعلام وصول شد

لایحه موافقتنامه هوایی بین ایران و کویت اعلام وصول شد

هیات رئیسه مجلس لایحه موافقتنامه بین سرویس هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی غلامرضا کاتب موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

لایحهموافقت نامه بین سرویس هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت اعلام وصول می شود.

کد مطلب 4280013

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