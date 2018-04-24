لایحه موافقتنامه هوایی بین ایران و کویت اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی غلامرضا کاتب موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

لایحهموافقت نامه بین سرویس هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت اعلام وصول می شود.