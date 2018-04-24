به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، چهار فیلم از بخش «زیتون های زخمی» امروز سه شنبه چهارم اردیبهشت در پردیس سینمایی چارسو نمایش داده می شوند.

بدین ترتیب فیلم های سینمایی و مستند «دایان» از ایران ساعت ۱۰ پردیس چارسو سالن شماره سه، «مهمان» از ترکیه ساعت ۱۳:۵۰ در پردیس چارسو سالن شماره پنج، فیلم «باران حمص» از سوریه ساعت ۱۵ در پردیس چارسو سالن شماره سه و «نوشتن روی برف» از فلسطین ۲۱:۳۰ در سینما فلسطین سالن شماره سه به نمایش درمی آیند.

فیلم «نوشتن روی برف» به کارگردانی رشید مشهراوی محصول کشورهای فلسطین، تونس و مصر است که در خلاصه داستان آن آمده است: پنج فلسطینی در بحبوحه جنگ در نوار غزه، در یک آپارتمان کوچک به دام افتاده اند ... .

فیلم «مهمان» به کارگردانی آنداچ هازندار اوغلو محصول کشور ترکیه است که در خلاصه داستان آن آمده است: لنا و مریم تلاش می کنند از جنگ سوریه فرار کنند. لنا دختری ۱۰ ساله است که خانواده اش را در جنگ از دست داده و چاره ای ندارد جز این که همراه خواهر کوچکش و همسایه شان، مریم به همراه پناهندگان سوری دیگر به ترکیه فرار کند.

فیلم «باران حمص» به کارگردانی جود سعید محصول کشور سوریه است که در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک مرد به همراه برادرزاده اش، و یک زن به همراه خواهر پنج ساله اش، در شهر ویران شده حمص در جریان جنگ سوریه در سال ۲۰۱۴ به حال خود رها شده اند ... .

فیلم «دایان» به کارگردانی بهروز نورانی پور محصول کشور ایران است. این فیلم داستانی درباره فردای «جنگ» و افرادی که در یک روستا زندگی می کنند و برای فردای بهتر تلاش می کنند روایت می کنند.

فیلم های ایرانی «داستان یمن» از محمدعلی شعبانی، «شرم بودا» از مرتضی آتش زمزم، «بازمانده» از زنده یاد سیف اله داد، «حذف کامل» از محمدعلی رخشانی، «دایان» از بهروز نورانی پور و فیلم های خارجی «شکار اشباح»، «سفر»، «مهمان»، «نوشتن روی برف»، «باران حمص»، «شاعره»، «نایلا و انقلاب» عناوین ۱۲ فیلم شرکت کرده در بخش «زیتون های زخمی» سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر هستند.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران در حال برگزاری است.