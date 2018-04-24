افشین صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال میزان بازدهی مزارع کُلزا در استان در بالاترین مقدار خود باشد، دانه روغنی کُلزا یکی از کشت‌های خوب برای تناوب با گندم است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: سطح زیرکشت دانه روغنی کُلزا امسال در استان کرمانشاه به ۸۰۰۰ هکتار رسیده است که نسبت به سال گذشته افزایش ۲ برابری و نسبت به سال ماقبل نیز افزایش ۸ برابری را نشان می‌دهد.

وی گفت: پیش بینی می شود که از این مزارع حدود ۲۰ هزار تن دانه روغنی کُلزا برداشت شود، شرکت غله و بازرگانی منطقه ۹ و سازمان تعاون روستایی در استان نیز آمادگی دارند تا به محض برداشت محصول، محصولات را از کشاورزان خریداری کنند و در حداقل زمان ممکن ان شاءالله وجه محصول پرداخت شود.

صفوی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی برای توسعه سطح زیرکشت کُلزا اقدامات خوبی انجام داده است، افزود: از جمله می توان به توزیع بیش از ۵۰ تن بذر مناسب اصلاح شده و اعطای ۱.۸ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و توزیع ۷۵ دستگاه ریزدانه کار اشاره کرد که هر دستگاه ریزدانه کار ۵ میلیون تومان کمک بلاعوض داشته است.

وی بیان کرد: هم اکنون مزارع ما در بهترین شرایط ممکن قرار دارند، خنکی هوا و بارش رحمت الهی باعث شده تا مزارع ما در حال پرکردن دانه هستند و ان شاءالله یک تولید بی سابقه ای را در استان شاهد خواهیم بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: ۵ مزرعه پایلوت در استان در حال اجرا شدن است و کارشناسان فرانسوی و آلمانی دوشادوش کارشناسان فهیم استان کرمانشاه در حال رصد و بازدید از این مزارع هستند.

صفوی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از آفات، بیماری ها و علف های هرزی که در مزارع گندم وجود دارد با کشت کلزا کنترل می شود، توصیه می کنیم که کشاورزان عزیز ما حتما کلزا را در تناوب با گندم کشت کنند.