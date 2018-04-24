به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم در حالی به لیگ دسته دوم سقوط کرده است که حرف و حدیثهای زیادی بابت سقوط این تیم مطرح شده است؛ از جمله نقش شرط بندی و دخالت های ناجوانمردانه در رقم خوردن نتایج تیم صبا. تیمی که در مدت فعالیت خود در فوتبال ایران نه تنها بازدهی مالی نداشت بلکه تاکنون بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان بدهی هم از خود بر جای گذاشته است.

با این حال، کریم بهرامی رئیس هیات فوتبال قم و یکی از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال که فعالیت های وی شائبات زیادی را پیرامونش ایجاد کرده است، به جای ارائه یک راهکار مناسب برای بازگرداندن صبا به لیگ دسته اول و لیگ برتر، پیشنهاد انحلال این تیم را مطرح کرده است.

بهرامی حتی بعد از انتشار فایل صوتی اش مبنی بر ضرورت انحلال تیم صبا به خاطر پرداخت نشدن ۲۴ میلیارد بدهی، در مصاحبه ای این حرفهای خود را تایید کرد و گفت: الان می‌توان با یک میلیارد تومان یک تیم در دسته ۲ خریداری کرد تا به جای صبا در مسابقات حضور پیدا کند.

وی تاکید کرده است که این یک پیشنهاد است و اگر کسی راه حل بهتری دارد می تواند آنرا ارائه بدهد.

بازوی اصلی فدراسیون فوتبال در استان قم نه تنها راه سازنده ای برای زنده کردن نماینده این استان ارائه نمی دهد بلکه به راحتی بر ضرورت انحلال این باشگاه برای عدم پرداخت مطالبات تاکید می کند. دلیل اینکه بهرامی چنین پیشنهادی را ارائه کرده به طور شفاف مشخص نیست. آیا هیات فوتبال می خواهد چشمش را روی طلبکاران باشگاه صبا به راحتی ببندد و مطالبات به حق بازیکنان و مربیان سابق این تیم را پرداخت نکند یا هیات فوتبال می خواهد با انحلال تیم صبا، شایعاتی که این روزها پیرامون نتایج این تیم و شرط بندی های میلیاردی مطرح شده است را دفن کند.

بهرامی که دو هفته پیش بخاطر نوع گفتارش در برنامه نود حسابی خبرساز شده بود، این روزها با شائباتی پیرامون شرط بندی‌ در نتایج تیم صبا و کسب درآمد میلیاردی هم روبرو شده است؛ شائباتی که البته خود بهرامی آنرا رد کرده است و باید دید آیا تحقیقات کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم به این نتیجه می رسد یا خیر.