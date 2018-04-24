انتقاد از واردات ۴۰۰ میلیون دلار کره/خرید ۶۹۵ هزار تن شیر خام

به گزارش خبرنگار مهر علی اوسط هاشمی در حاشیه بازدید از یک کارخانه لبنی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سالانه حداقل ۹ میلیون تن شیر در کشور تولید می‌شود، اظهار داشت: بیش از ۴۵ هزار تن کره در سال وارد کشور می‌شود که ارزآوری آن معادل ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار است و این مسئله با توجه به تولید شیر کشور قابل قبول نیست چرا که به راحتی می توانیم بخش اعظم آن را درداخل کشور تامین کنیم.

وی اضافه کرد: به تولید کنندگان اطمینان می دهیم قیمت شیر را به میزبانی برسانیم که تولید و اشتغال صیانت شود. حیات هر صادرکننده در گرو و دوام تولید است ضمن اینکه در تعرفه ها باید به نفع تولید بازنگری شود و هیچ تردیدی در این مسئله وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تصریح کرد: هر شرکتی که در مسیر کاهش خروج ارز و همچنین کاهش میزان واردات حرکت کند ما خود را با آن هماهنگ می کنیم تا در شرایطی نباشیم که به عنوان مثال کره چلوکبابی را به عنوان کره صبحانه به خورد مردم بدهند.

هاشمی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی از سال ۹۳ تاکنون در تنظیم بازار شیر نقش آفرینی می کند، گفت: البته به این نوع تنظیم بازار نیز اعتقاد چندانی نداریم اما با این حال ما تاکنون ۶۹۵ هزار تن شیر از دامداران خریداری کردیم.

وی افزود: با تولید شیر خشک و خامه ای که سازمان مرکزی تعاون روستایی انجام داده حدود ۱۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی اتفاق افتاده است.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در بخش دیگری از سخنان خود افزود: این سازمان ماهیانه به طور میانگین حدود ۱۵ هزار تن شیر خام از دامداران خریداری می کند که از این مقدار شیر خام حدود ۱۳۰۰ تن خامه ۳۵ درصد و حدود ۱۲۰۰ تن شیر خشک استحصال می شود.

هاشمی افزود: در صورت ورود سازمان به بحث تولید کره لاکتیکی از این مقدار خامه می توان حدود ۵۵۰ تن کره لاکتیکی تولید کرد که سالیانه معادل ۶ هزار و ۶۰۰ تن خواهد شد و با تولید این مقدارکره (حدود ۴۰ میلیون دلار) و همچنین شیر خشک (۲۵ میلیون دلار) می توان از خروج حدود ۶۵ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سال ۹۳ حدود ۸۳ هزار و ۴۰۰ تن شیر خام در ۷ استان خریداری شد، گفت: این طرح در سال ۹۴ نیز با خرید حدود ۱۶۴ هزار تن شیر خام در شش استان کشور اجرا شد و در سال ۹۵ در ۱۲استان این طرح عملیاتی گردید.

هاشمی افزود: در سال ۹۶ طرح حمایتی شیر خام در ۸ استان اجرا شد که تا پایان سال ۹۶ حدود ۲۰۳ هزار تن شیر خام از دامداران خریداری شد که از این مقدار شیر خام ۱۵ هزار و ۸۹۲ تن شیر خشک و ۱۷ هزار و ۶۱۱ تن خامه استحصال گردید.