به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهرم با قدردانی از مجموعه‌هایی که در ایام محرم و صفر برای برگزاری مراسم مذهبی تلاش کردند، اظهار داشت: محرم و صفر اسلام را زنده نگه داشته است و باید از ظرفیت این ایام برای تقویت معارف دینی و تبیین فلسفه قیام امام حسین(ع) استفاده کرد.



وی با تأکید بر ضرورت ارتقای محتوای فرهنگی فعالیت مواکب افزود: مواکب شهرستان اهرم و موکب‌هایی که در عتبات عالیات فعالیت می‌کنند، باید در کنار خدمات‌رسانی و اسکان، موضوع فرهنگ مهدویت و انتقال این معارف را نیز مورد توجه قرار دهند.



امام جمعه اهرم همچنین خواستار تقویت مباحث تبیینی در هیئت‌های مذهبی شد و گفت: هیئت‌ها باید فلسفه قیام امام حسین(ع) را برای مردم تبیین کنند تا فعالیت آنها صرفاً به برگزاری تجمع و مراسم محدود نشود.



پهلوزاده در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تغییر سهمیه‌های مصرفی و قیمت بنزین اظهار کرد: در شرایط جنگی، وارد کردن شوک بنزینی به بازار تصمیمی عجولانه است و اگر هدف مقابله با قاچاق است، باید با قاچاقچیان برخورد شود، نه اینکه مردم با افزایش قیمت و کاهش سهمیه‌ها تحت فشار قرار گیرند.



وی تأکید کرد: در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید طبقات پایین جامعه مورد توجه جدی قرار گیرند و تصمیم‌های اجرایی نباید موجب افزایش فشار معیشتی و نارضایتی عمومی شود.



امام جمعه اهرم همچنین نسبت به کاهش الگوی مصرف مشترکان آب در میانه تابستان، محاسبه علی‌الحساب برخی قبوض و افزایش حق اشتراک انتقاد کرد و گفت: مجموعه این تصمیم‌ها می‌تواند نارضایتی مردم را مضاعف کند و زمینه‌ای ایجاد کند که دشمن از آن سوءاستفاده کند.



وی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب، برق و گاز افزود: مصرف انرژی در کشور بالاست و باید برای اصلاح این وضعیت فرهنگ‌سازی شود، اما دولت نیز باید با ورود به حوزه اصلاح سخت‌افزارهای مصرف و ارائه مشوق‌های مؤثر، مردم را به سمت مصرف بهینه هدایت کند.



پهلوزاده در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحولات منطقه و ضرورت تداوم گفتمان مقاومت گفت: امنیت با خرید گسترده سلاح و احداث پایگاه‌های نظامی قدرت‌های خارجی به دست نمی‌آید و تجربه منطقه نشان داده است که حضور نیروهای آمریکایی الزاماً به معنای افزایش امنیت نیست.



وی همچنین بر ضرورت تقویت «روایت فتح» در برابر سیاه‌نمایی دشمن تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که باید پیروزی‌ها و دستاوردها را برای مردم روایت کرد، نقد عملکردها در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و دیپلماسی نیز باید در جای خود مطرح شود.



تأکید بر تقویت توان دفاعی و اطلاعاتی



امام جمعه اهرم در ادامه با اشاره به احکام مقام معظم رهبری برای فرماندهان نیروهای مسلح اظهار کرد: ارتقای توانمندی و آمادگی همه‌جانبه و روزآمدسازی ظرفیت‌های دفاعی و امنیتی باید با جدیت دنبال شود.



وی افزود: در جنگ‌های اخیر باید نقاط ضعف شناسایی‌شده با سرعت برطرف شود و توان بازدارندگی کشور به شکل مستمر ارتقا یابد.



پهلوزاده همچنین بر ضرورت تقویت شبکه‌های اطلاعاتی و رصد، تکمیل منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی و ارتقای آمادگی دفاعی تأکید کرد و گفت: حفظ روحیه انقلابی و تقویت تقوا و بصیرت در نیروهای مسلح از الزامات اثرگذاری این مجموعه‌ها است.



وی در پایان با اشاره به مأموریت‌های بسیج، بر گسترش فرهنگ بسیجی و مقاومت، تقویت شبکه‌های مردمی و گروه‌های جهادی و استفاده از ظرفیت آحاد جامعه برای مقابله با ظلم و استکبار تأکید کرد.