به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیب پهلوزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه اهرم با قدردانی از مجموعههایی که در ایام محرم و صفر برای برگزاری مراسم مذهبی تلاش کردند، اظهار داشت: محرم و صفر اسلام را زنده نگه داشته است و باید از ظرفیت این ایام برای تقویت معارف دینی و تبیین فلسفه قیام امام حسین(ع) استفاده کرد.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای محتوای فرهنگی فعالیت مواکب افزود: مواکب شهرستان اهرم و موکبهایی که در عتبات عالیات فعالیت میکنند، باید در کنار خدماترسانی و اسکان، موضوع فرهنگ مهدویت و انتقال این معارف را نیز مورد توجه قرار دهند.
امام جمعه اهرم همچنین خواستار تقویت مباحث تبیینی در هیئتهای مذهبی شد و گفت: هیئتها باید فلسفه قیام امام حسین(ع) را برای مردم تبیین کنند تا فعالیت آنها صرفاً به برگزاری تجمع و مراسم محدود نشود.
پهلوزاده در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تغییر سهمیههای مصرفی و قیمت بنزین اظهار کرد: در شرایط جنگی، وارد کردن شوک بنزینی به بازار تصمیمی عجولانه است و اگر هدف مقابله با قاچاق است، باید با قاچاقچیان برخورد شود، نه اینکه مردم با افزایش قیمت و کاهش سهمیهها تحت فشار قرار گیرند.
وی تأکید کرد: در تصمیمگیریهای اقتصادی باید طبقات پایین جامعه مورد توجه جدی قرار گیرند و تصمیمهای اجرایی نباید موجب افزایش فشار معیشتی و نارضایتی عمومی شود.
امام جمعه اهرم همچنین نسبت به کاهش الگوی مصرف مشترکان آب در میانه تابستان، محاسبه علیالحساب برخی قبوض و افزایش حق اشتراک انتقاد کرد و گفت: مجموعه این تصمیمها میتواند نارضایتی مردم را مضاعف کند و زمینهای ایجاد کند که دشمن از آن سوءاستفاده کند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب، برق و گاز افزود: مصرف انرژی در کشور بالاست و باید برای اصلاح این وضعیت فرهنگسازی شود، اما دولت نیز باید با ورود به حوزه اصلاح سختافزارهای مصرف و ارائه مشوقهای مؤثر، مردم را به سمت مصرف بهینه هدایت کند.
پهلوزاده در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به تحولات منطقه و ضرورت تداوم گفتمان مقاومت گفت: امنیت با خرید گسترده سلاح و احداث پایگاههای نظامی قدرتهای خارجی به دست نمیآید و تجربه منطقه نشان داده است که حضور نیروهای آمریکایی الزاماً به معنای افزایش امنیت نیست.
وی همچنین بر ضرورت تقویت «روایت فتح» در برابر سیاهنمایی دشمن تأکید کرد و گفت: همانگونه که باید پیروزیها و دستاوردها را برای مردم روایت کرد، نقد عملکردها در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و دیپلماسی نیز باید در جای خود مطرح شود.
تأکید بر تقویت توان دفاعی و اطلاعاتی
امام جمعه اهرم در ادامه با اشاره به احکام مقام معظم رهبری برای فرماندهان نیروهای مسلح اظهار کرد: ارتقای توانمندی و آمادگی همهجانبه و روزآمدسازی ظرفیتهای دفاعی و امنیتی باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: در جنگهای اخیر باید نقاط ضعف شناساییشده با سرعت برطرف شود و توان بازدارندگی کشور به شکل مستمر ارتقا یابد.
پهلوزاده همچنین بر ضرورت تقویت شبکههای اطلاعاتی و رصد، تکمیل منظومه ماهوارهای شهید سلیمانی و ارتقای آمادگی دفاعی تأکید کرد و گفت: حفظ روحیه انقلابی و تقویت تقوا و بصیرت در نیروهای مسلح از الزامات اثرگذاری این مجموعهها است.
وی در پایان با اشاره به مأموریتهای بسیج، بر گسترش فرهنگ بسیجی و مقاومت، تقویت شبکههای مردمی و گروههای جهادی و استفاده از ظرفیت آحاد جامعه برای مقابله با ظلم و استکبار تأکید کرد.
بوشهر- امام جمعه اهرم بر ضرورت تقویت «روایت فتح» در برابر سیاهنمایی دشمن تأکید کرد و گفت: همانگونه که باید پیروزیها و دستاوردها را برای مردم روایت کرد، نقد عملکردها نیز لازم است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیب پهلوزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه اهرم با قدردانی از مجموعههایی که در ایام محرم و صفر برای برگزاری مراسم مذهبی تلاش کردند، اظهار داشت: محرم و صفر اسلام را زنده نگه داشته است و باید از ظرفیت این ایام برای تقویت معارف دینی و تبیین فلسفه قیام امام حسین(ع) استفاده کرد.
نظر شما