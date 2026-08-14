به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین حجت قاسمخانی در خطبههای نمازجمعه این هفته، با اشاره به فرارسیدن ۲۱ مرداد، روز ملی دریای خزر اظهار داشت: موضوع تعیین سهم ایران از دریای خزر سالهاست محل بحثوبررسی است و پس از فروپاشی شوروی و تبدیل دو کشور ساحلی به پنج کشور، اختلافنظرها درباره سهم هر کشور ادامه پیدا کرده است.
امامجمعه خوی با اشاره به اسناد و معاهدات مرتبط با دریای خزر افزود: درباره برخی توافقات و اسناد موجود، ابهامات و ایراداتی مطرح است و در شرایط کنونی که کشور با مسائل مهم امنیتی و اقتصادی مواجه است، باید از تصمیمگیریهای شتابزده پرهیز کرد و هرگونه توافقی بادقت و درنظرگرفتن منافع ملی بررسی شود.
وی با بیان اینکه یکی از استدلالهای مطرحشده درباره اهمیت این معاهده، جلوگیری از حضور نیروهای بیگانه در دریای خزر است، گفت: تجربه سالهای اخیر نشان داده صرف امضای تعهدات و معاهدات، بهتنهایی تضمینکننده تأمین منافع و امنیت کشورها نیست؛ بنابراین باید آثار واقعی هر توافق بر امنیت و منافع ملی موردتوجه قرار گیرد.
حجت الاسلام قاسمخانی ادامه داد: در شرایط فعلی، اولویت مسئولان باید مسائل اصلی کشور، از جمله امنیت، جنگ و مشکلات اقتصادی مردم باشد و اگر قرار است لایحهای با فوریت بررسی شود، باید فرصت کافی برای بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن وجود داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز جدایی بحرین از ایران اظهار کرد: برای برداشتن گامهای استوار در آینده باید گذشته را بهدرستی شناخت و از تجربههای تاریخی درس گرفت؛ چراکه اگر گذشته تحریف شود، حقیقت جای خود را به روایتهای نادرست خواهد داد.
امام جمعه خوی با اشاره به سابقه دخالت قدرتهای استعماری در تحولات ایران تصریح کرد: بررسی تاریخ معاصر ایران بدون توجه به نقش استعمار و تلاش قدرتهای بزرگ برای تضعیف ایران، تصویری ناقص از تحولات کشور ارائه میدهد.
حجت الاسلام قاسمخانی جدایی بحرین از ایران را یکی از خطاهای راهبردی تاریخ معاصر دانست و گفت: تصمیمی که در آن مقطع برای جدایی بحرین از ایران گرفته شد، امروز باتوجهبه جایگاه راهبردی این کشور در منطقه و حضور نظامی آمریکا در بحرین، اهمیت بیشتری پیدا کرده و باید از این تجربه تاریخی درس گرفت.
وی تأکید کرد: ملت ایران باید تاریخ خود را دقیق بشناسد و اجازه ندهد تحریف واقعیتهای تاریخی، نسلهای آینده را از شناخت عوامل ضعف و قدرت کشور محروم کند.
امامجمعه خوی خاطرنشان کرد: ایران با برخورداری از ظرفیتهای تاریخی، جغرافیایی، انسانی و اقتصادی فراوان، میتواند به قدرتی اثرگذار در منطقه و جهان تبدیل شود و شرط آن، شناخت درست گذشته، هوشیاری در برابر فشارهای خارجی و تصمیمگیری مسئولانه بر اساس منافع ملی است.
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