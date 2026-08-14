به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین قریب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیباج که در مصلی این شهر برگزار شد، با اشاره به وقوع سیلاب در پی بارندگی‌های اخیر اظهار داشت: یکی از وظایف دولت، کنترل و مدیریت سیلاب‌ها در قالب اجرای طرح‌های آبخیزداری است.

وی افزود: سیلاب اخیر از چند نقطه به مزارع دیباج خسارت وارد کرد و لازم است مسئولان و مدیران، همان‌گونه که در جلسه روز گذشته (۲۲ مرداد) مطرح شد، نسبت به ترمیم مناطق آسیب‌دیده اقدام کنند و برخی مناطق نیز در حوزه آبخیزداری در دستور کار مطالعاتی و عملیاتی قرار گیرد.

امام جمعه دیباج با بیان اینکه در سال‌های گذشته طی چندین خطبه و جلسه، مخاطرات ناشی از سیلاب به مسئولان گوشزد شده است، گفت: اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما کافی نیست و باید اقدامات مؤثرتری برای پیشگیری از خسارات سیلاب صورت گیرد.

قریب رعایت بستر و حریم رودخانه‌ها را از وظایف مردم دانست و تصریح کرد: شهر دیباج از گذشته مسیرهایی برای عبور سیلاب داشته است، اما این مسیرها به مرور زمان مسدود یا مورد تصرف قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: دستکاری در مسیر رودخانه و سیلاب به معنای مقابله با قانون طبیعت است و نتیجه آن می‌تواند بروز خسارت باشد؛ بنابراین مسئولان باید برای تخصیص اعتبارات در این حوزه تلاش کنند و کشاورزان نیز برای بازگشایی مسیرهای عبور سیلاب همکاری داشته باشند.

خطیب جمعه دیباج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد، آن را نقطه عطف آغاز عداوت آشکار آمریکا علیه ملت ایران دانست و اظهار داشت: مهم‌ترین پیامد شوم این کودتا را می‌توان در مفهوم دست‌نشاندگی و ذلت خلاصه کرد و پس از آن، شاه به مجری سیاست‌های آمریکا در منطقه تبدیل شد.

قریب با اشاره به سیاست‌های آمریکا در دوران حکومت پهلوی گفت: دکترین نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، برای تأمین منافع این کشور در منطقه و استفاده از درآمد نفت ایران طراحی شده بود.

وی افزود: تحقیرآمیزترین وجه حکومت آن است که فردی خود را نماینده یک ملت بداند، اما تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در حوزه سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت را در اختیار کشور دیگری قرار دهد.

امام جمعه دیباج با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی این وابستگی پایان یافت، گفت: با اراده خداوند متعال و ایستادگی ملت ایران، ترامپ نیز به عنوان آخرین مزاحم، به‌زودی از سد راه این ملت کنار زده خواهد شد.