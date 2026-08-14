رمز پیروزی مقاومت، پیوند ایمان به خدا و حضور هدفمند مردم در میدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود مهدوی در خطبههای نماز جمعه این هفته الوند که در روز جمعه ۲۳ مردادماه برگزار شد، ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا و تبریک حلول ماه ربیعالاول، اظهار کرد: ما امروز در مقطعی از تاریخ قرار گرفتهایم که زندگی اولیای الهی را نه صرفاً در کتابها و تاریخ، بلکه در زمان خود مشاهده کردهایم.
وی افزود: ما زندگی امام خمینی(ره) و شهید امام خامنهای را دیدیم؛ بزرگانی که وارث اولیای الهی و یادآور عهد قدسی رهبران الهی بودند و پس از بیش از شصت سال مجاهدت در راه خدا، گذشتن از انواع لذتها و راحتیها و ایستادگی در مسیر حق، به چهرههایی ممتاز و گوهرهایی تابناک در تاریخ حکمرانی این کشور تبدیل شدند.
امام جمعه الوند ادامه داد: شکوه و عزت این بزرگان تنها در دوران حیات آنان نبود، بلکه نوع زندگی و حتی نوع شهادت و مرگ آنان نیز با عزت و تکیه بر حق عجین بود.
عهد با پیشوای شهید برای ادامه مسیر مقاومت
وی با اشاره به نزدیک شدن به چهلمین روز شهادت و خاکسپاری پیشوای شهید، بیان کرد: اکنون در آستانه چهلمین روز آرمیدن جسم پارهپاره پیشوای شهیدمان هستیم؛ خادمی از خادمان عترت طاهره که پس از سالها جد و جهد و مجاهدت بیوقفه، در جوار مضجع نورانی امام رئوف، حضرت علی بن موسیالرضا(ع)، آرام گرفته است.
مهدوی تصریح کرد: در چنین شرایطی خطاب به پیشوای شهیدمان میگوییم؛ ای قتیل مظلوم، ای مظلوم سرافراز و ای بنده صالح خدا، با شما عهد میبندیم که مکتب شما را پاس بداریم و آن طریق مستقیمی را که ترسیم کردید، با استقامت بپیماییم.
وی اضافه کرد: عهد میبندیم در این مسیر از سختیها نهراسیم، همچون شما به بشارتها و وعدههای الهی دل ببندیم و در برابر مشکلات و فشارها عقبنشینی نکنیم.
امام جمعه الوند خاطرنشان کرد: همچنین عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلان جنایتکار و بیآبرو بگیریم.
بعثت ملت ایران و نقش حضور مردم در میدان
وی با اشاره به مفهوم «بعثت الهی یک ملت» اظهار کرد: بعثت الهی ملت ایران و حضور عمارگونه مردم در میدان، موضوعی مقطعی و محدود به شرایط امروز نیست، بلکه از منظر رهبر معظم انقلاب، ناظر به یک نگاه راهبردی و اصولی است.
مهدوی افزود: این حضور مردمی میتواند مجرای تحقق وعده الهی برای مقابله با فساد جهانی صهیونیسم و زمینهساز ایجاد تمدن نوین اسلامی با رهبری حضرت ولیعصر(عج) باشد و این هدف تنها به برکت یک اتحاد مقدس و حضور آگاهانه مردم امکانپذیر است.
وی همچنین انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح و دبیر شورای عالی امنیت ملی از سوی رهبر معظم انقلاب را مورد اشاره قرار داد و گفت: این انتصابات تجلی نعمت ولایت و نمادی از حکمرانی و امیدبخشی رهبر حکیم و فرمانده معظم کل قواست.
امام جمعه الوند ادامه داد: ملت ایران و فرزندان این ملت در نیروهای مسلح، با فرمانبری از ولایت که همان فرمانبری از خداوند است، در حال ساخت آیندهای روشن نه فقط برای خود، بلکه برای امت اسلامی، ملتهای مستضعف و آزادیخواهان جهان هستند.
وی با تأکید بر نقش ایمان در پیروزی جبهه حق گفت: خداباوران به این حقیقت اعتقاد دارند که نصرت واقعی از جانب خداوند متعال است و هرگاه ایمان، استقامت و حضور مردم در کنار یکدیگر قرار گیرد، معادلات مادی قدرت نیز دگرگون خواهد شد.
مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ اخیر اظهار کرد: جنگی که با هدف تسلیم بیقید و شرط ایران از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز شد، پس از ماهها به شکستی سنگین برای واشنگتن تبدیل شده است.
وی گفت: ته کشیدن ذخایر موشکی، جهش قیمت نفت، ایجاد شکاف میان متحدان آمریکا و تسلط کامل ایران بر تنگه هرمز، بخشی از عواملی بود که معادلات این جنگ را تغییر داد.
امام جمعه الوند ادامه داد: شرایط به گونهای پیش رفت که ترامپ چارهای جز پذیرش قواعد جدید بازی نداشت؛ قواعدی که جمهوری اسلامی ایران در میدان مقاومت و ایستادگی بر دشمن تحمیل کرد.
وی در ادامه با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد، این رویداد را یکی از نقاط مهم در تاریخ روابط ایران و آمریکا دانست و گفت: درباره کودتای ۲۸ مرداد تحلیلهای مختلفی ارائه شده است، اما مسئله دستنشاندگی و وابستگی، یکی از مهمترین زوایای فهم این حادثه تاریخی است.
مهدوی افزود: شومترین پیامد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ این بود که حکومت وابسته و دستنشانده پهلوی به منحطترین سطح وابستگی و دستنشاندگی سقوط کرد و منافع ملت ایران بیش از پیش تحت تأثیر قدرتهای خارجی قرار گرفت.
امام جمعه الوند همچنین با اشاره به جدایی بحرین از ایران اظهار کرد: حماقت بزرگ شاه خائن در جدایی بحرین از ایران صرفاً یک اشتباه دیپلماتیک یا تصمیمی مقطعی نبود، بلکه نقطه عطفی در اجرای یک راهبرد طولانیمدت استعماری برای تضعیف تمدنی و جغرافیایی ایران بود.
وی ادامه داد: امروز که بحرین میزبان یکی از مهمترین پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه است، هزینه و پیامدهای آن تصمیم را میتوان در معادلات امنیتی منطقه مشاهده کرد.
مهدوی خاطرنشان کرد: آنچه در آن مقطع اتفاق افتاد، نشان میدهد وابستگی سیاسی و امنیتی چگونه میتواند در بلندمدت هزینههایی سنگین برای یک ملت ایجاد کند.
رمز پیروزی؛ ایمان و حضور هدفمند مردم
وی در پایان با اشاره به کارنامه جبهه مقاومت از دفاع مقدس تا تحولات اخیر منطقه گفت: کارنامه مقاومت از دوران دفاع مقدس و جنگ ۳۳ روزه تا طوفان الاقصی و وعدههای صادق، گواه یک حقیقت مهم است و آن اینکه رمز پیروزی، پیوند ایمان به خدا و حضور مردمی هدفمند در میدان است.
امام جمعه الوند تصریح کرد: بسیاری تلاش میکنند معادلات قدرت را صرفاً با شاخصهای مادی، تعداد تجهیزات و میزان تسلیحات تحلیل کنند، اما چنین تحلیلی در برابر واقعیتی که ایمان و مردممحوری را وارد معادلات قدرت میکند، ناتوان است.
وی افزود: رهبران مقاومت همواره بر مردممحوری و التزام به نصرت الهی تأکید داشتهاند و وعده الهی درباره نصرت مؤمنان، حقیقتی است که در میدان عمل نیز بارها خود را نشان داده است.
مهدوی تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، ولایت و حضور آگاهانه در میدان توانسته است در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستادگی کند و امروز نیز مسیر عزت و اقتدار کشور از استمرار همین مؤلفهها میگذرد.
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