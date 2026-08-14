انتظار این است که هم استانی ها با انصاف از میهمانان پذیرایی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه که در محل مصلای اردبیل و با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم برگزار گردید اظهار کرد:خداوند را شاکریم به ما شهری و منطقه ای و استانی داده که از جهت جمال ، طبیعت و ظرفیت های مختلف بی نظیر است در ورودی های شهر تابلو زدیم: بلده طیبه و رب غفور، بخاطر این ظرفیت ها در روزهای تعطیل سیل آسا توریست وارد شهر ما می شود در این چند روز حدود ۴۵۰ هزار خودرو وارد منطقه ما شد که در دنیا کم نظیر است به همین جهت بسیاری از راه ها و مراکز توریستی از شدت جمعیت قفل شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: انتظار این است که هم استانی ها با انصاف و ادب کامل از میهمانان پذیرایی کنند و فرهنگ فاخر و مدنیت کم نظیر خود را نشان دهند از تمام مراکز توریستی و عزیزان تجار می خواهم با مشاهده رفتارهای منافی عفت حتماً تذکر دهندچه با زبان و چه با مکتوبی که در محل کار خود نصب می کنند و تماشاگر نباشند و الا در آینده امنیت اخلاقی در منطقه ما کلاً از بین می رود به عنوان کارشناس دین عرض می کنم این تذکر دادن ها ثوابش بالاتر از دو ماه عزاداری است چون امام حسین(ع)برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده است.