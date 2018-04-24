سوال ۱۵ نماینده فراکسیون امید از وزیر اطلاعات تحویل هیات رئیسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سوال ۱۵ نماینده عضو فراکسیون امید مجلس از وزیر اطلاعات «درباره برخوردهای امنیتی» اخیر با نخبگان تحویل هیات رییسه مجلس شد.

در سوال سیده فاطمه حسینی و ۱۴ نماینده دیگر از وزیر اطلاعات، پرسیده شده که در راستای منافع ملی در حوزه علم و فناوری جهت اطمینان‌بخشی به نخبگان و بازگشت و اسکان همراه با آسایش و آرامش آنان در وطن در حیطه وظایف و اختیارات آن وزارتخانه تاکنون چه اقداماتی انجام شده است.

در شرح این سوال آمده است: با عنایت به ماهیت، رویکرد و مصالح معطوف به منافع ملی و تلاش دولت تدبیر و امید جهت پیاده کردن رهیافت موصوف در حوزه علم و فناوری مبنی بر توقف خروج نخبگان از کشور و تلاش برای جذب و بازگشت محققین ایرانی متاسفانه این روزها شاهد برخوردهایی نشات گرفته از دیدگاه‌های امنیتی و سیاسی به نخبگان هستیم. در راستای اطمینان‌بخشی به نخبگان و اسکان همراه با آسایش و آرامش آنان در وطن، در حیطه وظایف و اختیارات آن وزارتخانه تاکنون چه اقداماتی انجام شده است.

این سوال که امروز تحویل هیات رییسه مجلس شده، جهت بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده است.