جاستین ترودو: وضعیت امنیتی در کانادا هیچ تغییری نکرده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی برخورد مرگبار و ظاهراً عامدانه یک خودروی ون به عابران پیاده در شهر تورنتو، «جاستین ترودو» روز سه شنبه اظهار داشت که این حادثه هیچ تأثیری بر سطح تهدیدات یا تمهیدات امنیتی لازم جهت برگزاری اجلاس «جی ۷» نداشته و افزود که لازم نیست مردم کانادا در ترس و وحشت زندگی کنند.

نخست وزیر کانادا در محوطه بیرونی پارلمان این کشور در گفتگو با خبرنگاران گفت: «پی بردن به انگیزه های مهاجم اقدامی زمان بر است؛ اما در پی این حادثه که به مرگ ۱۰ تن و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر انجامید، ملت کانادا در کنار هموطنان خود در تورنتو می ایستند».

شایان ذکر است که یک منبع امنیتی آمریکا از احتمال تروریستی بودن این حادثه سخن گفت. به گفته این منبع آگاه، هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان شود هجوم یک خودرو به داخل جمعیت، امری تصادفی بوده است!

این حادثه که عامل آن جوانی ۲۵ ساله به نام «الک میناسیان» است، از سوی «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا حمله‌ای بی رحمانه، عمدی و تراژیک توصیف شد.

نماینده وزارت خارجه کره جنوبی در کانادا نیز اعلام کرد که در این حادثه، دو تبعه این کشور کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.

با این حال، وزارت امنیت عمومی کانادا امنیتی بودن این حادثه را مورد تردید قرار داده است. تحقیقات در خصوص علل و انگیزه های بروز این حادثه ادامه دارد.