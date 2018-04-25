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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۲۴

«فروزان» در جشنواره هایگ پک انگلستان نمایش داده می‌شود

«فروزان» در جشنواره هایگ پک انگلستان نمایش داده می‌شود

فیلم کوتاه «فروزان» به کارگردانی میرعباس خسروی نژاد در جشنواره «هایگ پک» انگلستان حضور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «فروزان» به کارگردانی میرعباس خسروی نژاد در بخش رقابتی جشنواره «هایگ پک» High Peak انگلستان حضور خواهد داشت.

جشنواره بین المللی High Peak به مدت چهار روز و در شهر نیومایلز برگزار می شود و هدف آن ارایه برنامه ای است که بهترین فیلم های مستقل بین المللی و ملی را نشان دهد.

فیلم کوتاه «فروزان» با مدت زمان ۱۲ دقیقه داستان زن جوانی است که شوهرش فوت شده و با ۲ فرزند کوچکش در روستا زندگی می کند. او سعی می کند از گله گوسفندانش در مقابل حمله شبانه دزدها محافظت کند.

این جشنواره از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ June برابر با ۲۴ تا ۲۷ خرداد ماه برگزار می شود.

عوامل فیلم کوتاه «فروزان» که در روستاهای اطراف خرم آباد فیلمبرداری شده است عبارتند از نویسنده و کارگردان: میرعباس خسروی نژاد، فیلمبردار: صادق سوری، صدابردار: هادی ساعد محکم، مدیر تولید: فردوس خسروی نژاد، تدوین: میرعباس خسروی نژاد، صداگذار: حسین قورچیان، تصحیح رنگ: رضا تیموری، بازیگران: فروزان رضاییان، فریبا سگوند، عیدی علی نژاد، مریم احمدی، تهیه کننده: انجمن سینمای جوان ایران (دفتر خرم آباد).

کد مطلب 4280511

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