به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی نوریان در سخنانی، اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارش‌هایی در خصوص سرقت محتویات خودرو در این شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ با اشراف اطلاعاتی و همکاری بسیار مؤثر شهروندان، سارق را شناسایی و پس هماهنگی قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی موفق دستگیر شد.

فرمانده انتظامی دورود با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس به ۱۹ فقره سرقت محتویات خودرو در سطح این شهرستان اعتراف کرده است، تصریح داد: متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ نوریان در ادامه به دلایل بروز سرقت از خودروها اشاره کرد و افزود: سهل‌انگاری در به‌کارگیری تجهیزات حفاظتی از جمله اصلی‌ترین چالش‌های این حوزه است و شهروندان باید برای جلوگیری از این‌گونه جرایم، توصیه‌های پلیس را جدی مدنظر قرار دهند.