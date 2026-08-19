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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

دستگیری سارق حرفه‌ای محتویات خودرو در دورود

دستگیری سارق حرفه‌ای محتویات خودرو در دورود

دورود - فرمانده انتظامی دورود از شناسایی و دستگیری سارق محتویات خودرو و کشف ۱۹ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی نوریان در سخنانی، اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارش‌هایی در خصوص سرقت محتویات خودرو در این شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ با اشراف اطلاعاتی و همکاری بسیار مؤثر شهروندان، سارق را شناسایی و پس هماهنگی قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی موفق دستگیر شد.

فرمانده انتظامی دورود با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس به ۱۹ فقره سرقت محتویات خودرو در سطح این شهرستان اعتراف کرده است، تصریح داد: متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ نوریان در ادامه به دلایل بروز سرقت از خودروها اشاره کرد و افزود: سهل‌انگاری در به‌کارگیری تجهیزات حفاظتی از جمله اصلی‌ترین چالش‌های این حوزه است و شهروندان باید برای جلوگیری از این‌گونه جرایم، توصیه‌های پلیس را جدی مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6921738

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