توقف صدور کارت بازرگانی برای افراد غیر تاجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سید علی معصومی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما گفت: رویکرد این ستاد پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با مشارکت مردم و تجربیات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی است.

وی افزود: ضمانت اجرای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و مجازات برای انتقال دهنده، گیرنده و ضبط کالاهای وارد شده از این طریق در لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است.

معصومی گفت: بر اساس لایحه جدید امکان صدور کارت بازرگانی برای افراد غیر تاجر به دلیل رتبه سنجی اقتصادی وجود ندارد. مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: راه اندازی سامانه‌های پیش بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد ۴۰ سامانه زیر مجموعه این سامانه‌ها زمانبر است.

وی گفت: برخی از این سامانه‌ها ایجاد شده و در راه اندازی برخی دیگر از برنامه عقب هستیم. معصومی افزود: بر اساس آیین نامه هیات وزیران کالاهای قاچاق ضبط شده یا باید برای بازگشت ارز صادر یا امحاء یا در صورت لطمه نزدن به تولید داخلی توزیع محدود شوند، اما تاکنون دولت هیچ مجوزی برای توزیع این کالاها در داخل نداده است.