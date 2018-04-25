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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

تا حصول امنیت همه جانبه؛

شورای علمای شیعه افغانستان شرکت در انتخابات آتی را تحریم کرد

شورای علمای شیعه افغانستان شرکت در انتخابات آتی را تحریم کرد

شورای علمای شیعه افغانستان به دنبال حادثه تروریستی اخیر کابل، طی بیانیه ای شرکت مردم در انتخابات آتی این کشور را تا برقراری امنیت همه جانبه تحریم کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، شورای علمای شیعه افغانستان طی بیانیه ای به مردم این کشور اعلام کرد که با توجه به ناامنی‌های فزاینده در افغانستان، تا امنیت اطمینان بخش همه جانبه مردم تأمین نشود جهت گرفتن شناسنامه و ثبت نام رأی دهندگان در انتخابات شرکت نکنید.

شورای علمای شیعه افغانستان در رابطه با حمله تروریستی دوم اردیبهشت در غرب کابل که دستکم ۶۹ کشته و ۱۲۰ زخمی برجای گذاشت، نشست اضطراری برگزار کرد.

در این نشست اضطراری اعضای شورای علمای شیعه افغانستان ضمن محکوم کردن این حمله، بیانیه‌ای صادر کرده و از مردم خواستند تا وقتی که امنیت تامین نشود، برای شرکت در انتخابات ثبت نام نکنند.

این شورا دولت وحدت ملی افغانستان را در تامین امنیت مردم به ویژه در حادثه اخیر ناکام و ناموفق خواند و گفت که به دلیل ناتوانی و سهل انگاری مسئولین امنیتی، هر روز شاهد به خون غلطیدن مردم مظلوم و بی دفاع خود هستیم.

کد مطلب 4280647

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