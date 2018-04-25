مانیتور دسکتاپ ۴۳ اینچی به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت فیلیپس قصد دارد نخستین مانیتور دسکتاپ دنیا با گواهینامه VESA DisplayHDR ۱۰۰۰ را رونمایی کند. این نمایشگر با نام تجاریPhilips Momentum ۴۳۶M ، ۴۳ اینچ است و وضوح تصویر آن ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰پیکسل اعلام شده است. نمایشگر مذکور در تابستان امسال با قیمت ۹۹۹ دلار عرضه خواهد شد.

Philips Momentum ۴۳۶M علاوه بر فناوری UHDو ۴K، مجهز به HDR نیز است.

نمایشگر مذکور طیف وسیع تری از رنگ ها را با دقت بیشتر نشان می دهد. همچنین فناوری Ambiglow فیلیپس نیز در آن به کار رفته که هاله نوری خارجی از نمایشگر ایجاد می کند. این فناوری با پردازش هر تصویر منعکس شده و همخوانی میان درخشندگی رنگ ها، این تصور را به وجود می آورد که نمایشگر بزرگتر است. کاربران می توانند خود میزان نور را تعیین کنند.

این نمایشگر همچنین مجهز به فناوری MultiView است که به کاربر اجازه می دهد محتوا را در دو دستگاه تماشا کند. مثلا فیلمی را در نمایشگر دسک تاپ و لپ تاپ ببیند.