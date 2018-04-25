به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر صبح چهارشنبه در این آئین اظهار داشت: شاعران آئینی در ارتقای ارزش‌های دینی و ترویج مکتب اهل بیت نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارند.

حجت‌الاسلام سید علی پناه محمودی نیا با اشاره به عنایت مقام معظم رهبری به جمع شاعران آیینی افزود: سبک و سیره مقام معظم رهبری به شعرا و کسانی که اشعارشان رحمت للعالمین را به جامعه معرفی می‌کند و جامعه را به اهل بیت علیهم السلام نزدیک می‌سازد تکریم و تعظیم است.

عبدالله رئیسی دبیر نخستین کنگره شعر اهل بیت (ع) نیز به ارائه گزارشی از روند شکل گیری و برگزاری این کنگره و همچنین نحوه ارزیابی و داوری آثار توسط هیئت داوران و انتخاب شاعران برگزیده پرداخت.

در ادامه این کنگره چند تن از شاعران برگزیده کنگره به قرائت اشعار خود پرداختند.

اختتامیه نخستین کنگره منطقه‌ای شعر اهل بیت (ع) با حضور شاعران مطرحی از استان های فارس، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد در سالن شهید آوینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر برگزار شد.

در پایان این مراسم، بیانیه هیئت داوران نخستین کنگره منطقه ای شعر اهل بیت (ع) توسط صالح دروند، عضو هیئت داوران این کنگره قرائت شد و از ۱۲ نفر از شاعران برگزیده با اهداء لوح تقدیر و جوایزی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.