کتاب «راهنمای خواندن قرارداد اجتماعی روسو» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب‌های مجموعۀ «راهنمای متون کلاسیک» ترجمۀ مجموعۀ Reader’s Guide است که انتشارات کانتینیوم آن را با هدف فراهم‌کردن مقدمه‌ای روشن و مختصر برای متون کلاسیک در ادبیات و فلسفۀ غرب تهیه کرده است.

این کتاب‌ها نه شرح و تفسیری مفصل‌اند و نه ادعای آسان‌کردن تمام دشواری‌های متن را دارند، بلکه قرار است نقشه‌ای باشند برای گذر از پیچ‌وخم متن‌های کلاسیک. در تدوین ساختار کتاب‌ها از رویه‌ای یکسان پیروی شده است.

در بخش اول، به زمینه و زمانۀ نوشته‌شدن اثر پرداخته شده است. در بخش دوم، مضامین اصلی اثر به بحث گذاشته شده است. بخش سوم به خواندن بخش به بخش یا بند به بند متن اختصاص دارد و بخش پایانی هر کتاب دربارۀ تأثیرات فکری و تاریخی اثر کلاسیک است. نویسندگان هر کتاب از میان متخصصان اندیشۀ هر اندیشمند انتخاب شده‌اند و برخی از آن‌ها در زمرۀ نامدارترین شارحان و مفسران آن حیطه هستند. انتشارات ترجمان علوم انسانی به‌تدریج آثار این مجموعه را ترجمه و منتشر خواهد کرد.

عناوین منتشرشدۀ از این مجموعه عبارتند از:

راهنمای خواندن قرارداد اجتماعی روسو، نوشتۀ کریستوفر ریت، ترجمۀ محمدمهدی ذوالقدری

راهنمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق کانت، نوشتۀ پل گایر، ترجمۀ سیدعلی تقوی‌نسب

راهنمای خواندن نظریه‌ای در باب عدالت رالز، نوشتۀ فرانک لاوت، ترجمۀ محمد ملاعباسی

عناوین زیر نیز به‌زودی منتشر خواهند شد:

راهنمای خواندن شهریار ماکیاوللی، نوشتۀ میگل وَتِر، ترجمۀ محمد ملاعباسی

راهنمای خواندن عناصر فلسفۀ حق هگل، نوشتۀ دیوید رز، ترجمۀ سیداحمد موسوی خوئینی

راهنمای خواندن لویاتان هابز، نوشتۀ لوری ام. جانسون بگبی، ترجمۀ مجتبی هاتف

راهنمای خواندن اخلاق نیکوماخوسی ارسطو، نوشتۀ کریستوفر وارن، ترجمۀ ایمان خدافرد

راهنمای خواندن فراسوی خیر و شر نیچه، نوشتۀ کریستا دیویس آکامپورا و کیث آنسل‌پرسون

معرفی کتاب‌ها:

کتاب راهنمای خواندن قرارداد اجتماعی روسو، نوشتۀ کریستوفر رِیت، ترجمۀ محمدمهدی ذوالقدری یکی از کتاب‌های مجموعۀ «راهنمای متون کلاسیک» است که انتشارات ترجمان علوم انسانی در زمستان ۱۳۹۶منتشر و روانۀ بازار کتاب کرده است.

کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو، بی‌شک یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین آثاری است که تاکنون در فلسفۀ سیاسی نگاشته شده است. این کتاب، هرچند نسبتاً موجز و خوش‌خوان نوشته شده، کتابی نیست که به‌آسانی درک شود. ایده‌های غامض روسو، علی‌رغم مهارت‌های بلاغی او، به‌سهولت به مخاطبان منتقل نمی‌شوند. برخی از شارحان قرارداد اجتماعی معتقدند ایده‌های سیاسی مطرح‌شده در این کتاب بیش‌ازحد واجد عناصر ناسازگار است، آن‌قدر که نمی‌تواند قانع‌کننده باشد.

کتاب‌ راهنمای خواندن قرارداد اجتماعی روسو می‌کوشد با بررسی زندگی شخصی و سیر تطورات فکری روسو و همچنین توجه به دیگر آثار او، ازجمله امیل، گفتار در باب علوم و فنون و گفتار در باب منشأ نابرابری و اعترافات نشان دهد تا چه میزان ایده‌های سیاسی و روان‌شناسانۀ روسو از یکدیگر پیروی می‌کنند.

کریستوفر رِیت، نویسندۀ راهنمای خواندن قرارداد اجتماعی روسو، با استفاده از استدلال‌ها و نظریات مختلف روسو در فصول مختلف قرارداد اجتماعی و همچنین دیگر آثار روسو، کلیت واحد و منسجمی از ایده‌های او ارائه می‌کند و فراز و نشیب‌های قرارداد اجتماعی را بامعناتر می‌کند.

بیان ساده و آموزشی و همچنین ارائۀ خلاصۀ مطالب و پرسش‌های تمرینی در انتهای هر فصل از جمله مزیت‌های این کتاب است که بدون شک این ویژگی برای دانشجویان بسیار ارزشمند خواهد بود.

برای خرید کتاب‌ «راهنمای خواندن قرارداد اجتماعی روسو» می‌توانید به وب سایت فروشگاه اینترنتی کاروژ به آدرس www.karoj.comمراجعه کنید. هم‌چنین برای آشنایی بیشتر با سایر کتاب‌های ترجمان علوم انسانی به وب سایت www.tarjomaan.com، صفحه انتشارات مراجعه کنید.

راهنمای قرارداد اجتماعی روسو، نوشتۀ کریستوفر ریت، ترجمۀ محمدمهدی ذوالقدری، ترجمان علوم انسانی، ۱۳۹۶ ، قیمت ۲۰۰۰۰ تومان ، در ۲۱۶ صفحه عرضه شده است.